Bibliotekarie till St Petri skola
Malmö kommun / Bibliotekariejobb / Malmö Visa alla bibliotekariejobb i Malmö
2026-02-09
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20260208
Då en av skolans bibliotekarier går i pension till sommaren välkomnar vi nu en ny kollega. Vi söker en engagerad och kreativ bibliotekarie till St Petri skola för en tillsvidareanställning på 80%. Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Som bibliotekarie arbetar du med utvecklingen av skolans IKT-främjande arbete. Du stödjer personal och elever i denna utveckling genom att:
• Utveckla och uppdatera bibliotekets hemsida
• Ansvara för att ta fram och uppdatera sökguider
• I samarbete med undervisande lärare planera och genomföra progressionsinriktad informationssöknings- och källkritikundervisning
• Handleda lärare och övrig personal i användandet av digitala informationskällor
• Genomföra bokprat
• Kontinuerligt utveckla fysiska och digitala litteraturförmedlande funktioner
• Arbete i informationsdisken
• Mediearbete såsom inköp, katalogisering, gallring, skyltning
Som bibliotekarie arbetar du för det livslånga lärandet och därigenom en positiv utveckling för eleverna; ett intresse litteratur och kultur är därför viktigt. Du ingår i team med andra bibliotekarier, biblioteksassistenter och övrig personal.KvalifikationerKvalifikationer
• Kandidatexamen (180 högskolepoäng) varav 90 hp i huvudämnet biblioteks- och informationsvetenskap
• Erfarenhet av arbete i ett skolbibliotek, gärna på gymnasiet
• God digital kompetens
• Kunskaper om AI
• Mycket god svenska i tal och skrift
Meriterande:
• Pedagogisk utbildning eller liknande
• Erfarenhet av arbete med AI
• Erfarenhet av arbete tillsammans med andra personalgrupper som lärare, IT-pedagog och elevhälsa
• Kunskaper i fler språk utöver svenska
Som person är du kommunikativ, serviceinriktad och kreativ då du dagligen i samtalet med besökare möter nya frågeställningar och informationsproblem. Du bemöter besökarna uppmärksamt och tillmötesgående och för att kunna bryta ner informationsproblem i olika delar och se sammanhang krävs det att du är analytisk. I arbetet ingår att samla och strukturera olika medier, vilket förutsätter att du är strukturerad och kan organisera och prioritera aktiviteter effektivt.
Om arbetsplatsen
S:t Petri skola finns i en gammal vacker byggnad med mycket liv, mitt i Malmö. Skolan har cirka 840 elever och vi erbjuder utbildningar inom naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet som ger djupa kunskaper, håller hög kvalitet och ger utomordentligt god förberedelse för högre studier. Det möjliggörs bland annat genom att lärarna ingår i ett systematiskt kollegialt lärande. Skolan har ett brett internationellt perspektiv och samverkar med skolor och organisationer i olika länder. Vi arbetar för att visa att varje elev är betydelsefull. Detta gör vi bland annat genom att arbeta tillsammans med en aktiv elevkår och elevskyddsombuden och med alla de utskott som elever på skolan har startat och driver. Läs mer om oss här: S:t Petri skola - Malmö stad
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi ansvarar för utveckling och genomförande av gymnasieskola och vuxenutbildning. Idag är vi cirka 1800 medarbetare och vi finns i hela Malmö. Vi arbetar för att ungdomar och vuxna ska nå målen för sin utbildning och bli aktiva i vårt samhälle. Vi finns för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Malmöborna att kunna växa genom livslångt lärande.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Deltid 80%
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2026-08-05
Urval och intervjuer kan ske löpande men anställning sker först efter sista ansökningsdag.Övrig information
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Du beställer utdraget via Polisens hemsida på https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Rektor, S:t Petri Skola
Eva Daun Eva.Daun@malmo.se Jobbnummer
9729799