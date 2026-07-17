Bibliotekarie till skolor i Oskarshamns kommun
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen / Bibliotekariejobb / Oskarshamn Visa alla bibliotekariejobb i Oskarshamn
2026-07-17
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Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar.
Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun.
På Rödsleskolan finns 800 elever i åk F-9 och i Anpassad grundskola. Vi utbildar nyfikna och vetgiriga elever och stimulerar dem till att ständigt lära nytt! Vi arbetar målinriktat och med stor respekt för varandras likheter och olikheter. På vår skola finns det elever med skilda behov av stöd och vägledning genom skoltiden. Alla är lika viktiga för vår gemensamma arbetsmiljö och bidrar var och en på sitt sätt att bevara och vidareutveckla det goda klimat som råder på skolan.
Rödselskolans bibliotikarie har som en del av det totala uppdraget även ansvar mot ytterskolorna Bockara och Kristdalaskolan, ca en dag i veckan.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-17Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag är att lägga grunden för Ett Gott Liv för de elever du möter!
Som bibliotekarie hos oss får du både arbeta praktiskt i den dagliga biblioteksverksamheten och utveckla nya vägar för att nå fler läsare. Du leder och driver läsfrämjande aktiviteter och skrivfrämjande initiativ genom att ha daglig kontakt med elever. Du bidrar till att stärka biblioteket som resurs för digital tillgänglighet, källkritik, källtillit och AI. Du planerar, medverkar i och genomför arrangemang samt gör biblioteket synligt genom sociala medier och andra kanaler.
Tjänsten innefattar att vara bibliotekarie på fler skolor i kommunen. B-körkort krävs.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• har examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig.
• har lätt för att entusiasmera, samarbeta och sprida arbetsglädje.
• har en god förmåga av att arbeta självständigt och tillsammans med andra. Du utvecklar goda hållbara relationer med elever, kollegor och övrig skolpersonal.
• känner ett engagemang, har en lust och känner ett driv av att få vara med och göra skillnad för våra elever.
• har en positiv inställning till omvärlden du är flexibel, ser möjligheter och stimuleras av förnyelse.
• ser elevers olika behov och utifrån det skapar kreativa lärmiljöer.
• värdesätter kollegialt lärande och tar ansvar, strukturerar och organiserar det dagliga arbetet så att styrdokumenten efterföljs.
Det är viktigt för oss att du är lyhörd, kreativ och möter varje elev utifrån elevens förutsättning. Du är en social lagspelare, en trygg och lösningsorienterad person med ett positivt förhållningssätt.
Du kan uttrycka dig väl i tal och i skrift samt är en van IT-användare med erfarenhet av att använda olika digitala verktyg.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi rekryterar löpande, så välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-10 Tillträde enligt överenskommelse.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken och inte via e-post eller pappersformat.
För att kunna bli aktuell för en anställning behöver du kunna visa upp följande utdrag ur belastningsregistret: För arbete inom skola eller förskola. Detta hittar du under https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/.
Du som söker och är intresserad av tjänsten ansök redan nu om utdraget.
Vi har rökfri arbetstid.
Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Läs gärna mer på https://oskarshamn.com/
Kika gärna på vår fina film om vår stad: https://youtu.be/_T9Cy0C-H_o Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336767". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oskarshamns Kommun
(org.nr 212000-0761)
572 28 OSKARSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Kontakt
Rektor Rödsleskolan
Magnus Rydhage +46103560000 Jobbnummer
10005223