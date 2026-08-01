Bibliotekarie till skolområde Nordost 12 i Göteborg
Göteborgs kommun / Bibliotekariejobb / Göteborg Visa alla bibliotekariejobb i Göteborg
2026-08-01
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-01Beskrivning
Välkommen att söka tjänsten som bibliotekarie till Hammarkullsskolan och Emmaskolan! Här kommer du att arbeta med cirka 300 elever i grundskolans årskurs F-3 samt anpassad grundskola årskurs 1-6 i välfungerande bibliotek och i nära samarbete med bibliotekariekollega i skolområdet.
Hammarkullsskolan och Emmaskolan tillhör samma skolområde som Nytorpsskolan 4-9, vilken också har ett skolbibliotek bemannat med utbildad bibliotekarie. Ni kommer tillsammans att arbeta för att stärka elevernas språk och läsning genom grundskolans alla år. Skolorna ligger naturnära i Hammarkullen. På skolorna arbetar vi alltid med elevens bästa i fokus, vilket påverkar vårt arbetssätt och organiseringen av vårt arbete. Arbetet på skolorna kännetecknas av ett inkluderande arbetssätt och har stort fokus på språkutvecklande arbete.Dina arbetsuppgifter
Som bibliotekarie arbetar du med att stärka elevernas läsengagemang och läsförmåga genom läsfrämjande och språkutvecklande arbetssätt och aktiviteter, både på egen hand och i samarbete med skolans personal. Vi arbetar exempelvis med screening via LegiLexi där du som bibliotekarie har det övergripande ansvaret och även arbetar med att analysera elevernas resultat. Skolbiblioteken utgör en central resurs i hela skolområdet med avseende på det språkutvecklande och läsfrämjande arbetet vilket bland annat gett förbättrade resultat på nationella prov och elevernas måluppfyllelse.
Skolbiblioteken i Hammarkullen fyller både en pedagogisk och social funktion i elevernas dagliga verksamhet på skolorna. Genom att ha öppet under raster och att erbjuda aktiviteter i biblioteket bidrar du till att stärka elevernas sociala förmågor samtidigt som deras intresse för litteratur och kultur breddas. Fokus för skolbibliotekets verksamhet är att stärka elevernas språk, välbefinnande och identitetsskapande.
I din roll arbetar du med att ta fram former för och utvecklar arbetet med att stärka elevernas medie- och informationskunnighet och digitala kompetens. Du verkar för att skolbiblioteket är en aktiv del i skolans värdegrundsarbete och demokratiska uppdrag. I arbetsuppgifterna ingår även medieplanering och inköp, cirkulation och bokhantering.
Tillsammans med bibliotekarier på andra skolor i Göteborg ingår du i grundskoleförvaltningens skolbibliotekarienätverk. Du får möjlighet att delta i kompetensutvecklingsinsatser som syftar till att utveckla skolbiblioteksverksamheten.Kvalifikationer
Formella kompetenser:
Vi söker dig som har en högskole- eller universitetsexamen inom biblioteks- och informationsvetenskap, eller är utbildad lärare med minst 60hp inom biblioteks- och informationsvetenskap. Du har hög digital kompetens med relevans för arbetsuppgifterna och ett starkt intresse för barn- och ungdomslitteratur.
För att passa i den här rollen behöver du ha ett stort engagemang för barn och unga och deras lärande. Du har även en stark ambition att omsätta forskning och fördjupade ämneskunskaper till välfungerande skolbibliotekspraktik. Det är meriterande med erfarenhet från arbete i särskilt utsatta områden och i mångkulturella skolor.
Personliga kompetenser:
Bibliotekarierna i Hammarkullen arbetar nära skolornas lärare och utvecklar tillsammans med dessa material och lärarhandledningar för olika typer av litteratur. Detta kräver att du kan arbeta självständigt med olika pedagogiska uppdrag samt komma med inspirerande förslag.
Vi söker därför dig som har en god förmåga att arbeta tillsammans med andra och skapa goda relationer med både elever och kollegor. Du är kreativ och bidrar med nya idéer och perspektiv och ser ofta mer än en möjlig lösning i olika situationer.
Du är pedagogisk och skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske och uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Du är dessutom driven vilket märks genom att du tar initiativ och ansvar för att arbetet går framåt oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra.
Välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.Övrig information
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik:Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs Stad
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg – en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor – med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad – på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Jobbnummer
10017679