Bibliotekarie till Norrtälje kommuns grundskolor
Norrtälje kommun / Bibliotekariejobb / Norrtälje Visa alla bibliotekariejobb i Norrtälje
2025-12-13
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrtälje kommun i Norrtälje
, Stockholm
eller i hela Sverige
På Norrtälje kommun är vi stolta över att vara en del av samhällets demokratiska grund och att vara en del av våra invånares så viktiga vardag.
I vår breda verksamhet med våra kunskaper och erfarenheter, har vi en gemensam drivkraft - vi vill få människor och möjligheter att växa. Vi är stolta över varandra och hur vi tillsammans berikar livet för våra invånare.Vill du arbeta läsfrämjande i skolmiljö - och vara med och stärka elevernas möjligheter att lyckas med sin skolgång?
Norrtälje kommun söker nu ytterligare en engagerad skolbibliotekarie som vill arbeta ambulerande i våra skolor. Uppdraget handlar om att öka likvärdighet, stärka skolbibliotekens roll i undervisningen och väcka läslust hos barn och unga.
Du blir en del av Enheten för stöd och utveckling - ett tvärprofessionellt team som arbetar nära skolorna med fokus på att främja skolornas arbete med lärande, elevhälsa och trygghet.
Uppdraget
Läsning är en grundläggande förutsättning för lärande. Därför satsar vi i Norrtälje kommun på att utveckla våra skolbiblioteksverksamheter och säkerställa att alla elever får tillgång till inspirerande och åldersanpassad litteratur som stärker deras lärande och väcker läslust.
Som ambulerande skolbibliotekarie arbetar du i ett nära samspel mellan skolor, Enheten för stöd och utveckling och Barn- och utbildningsförvaltningen. Uppdraget planeras gemensamt utifrån aktuella behov, och du rör dig mellan skolor i kommunen för att stärka det läsfrämjande arbetet.
Du inspirerar, vägleder och samarbetar med såväl elever som personal för att integrera läsning i undervisningen och skapa tillgängliga, levande biblioteksmiljöer.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Hålla bokprat och litteratursamtal med elever
• Presentera ny litteratur och metoder för skolpersonal
• Stödja skolorna i att utveckla sina bibliotek och läsfrämjande arbetssätt
• Göra inköp av aktuell och målgruppsanpassad litteratur
• Bidra med inspiration och material som stärker skolans läskultur
• Samverka med skolledare, pedagoger och övriga stödresurser i kommunen
Det här behöver du ha med dig
• Examen i biblioteks- och informationsvetenskap
• Mycket god kännedom om barn- och ungdomslitteratur
• Förmåga att inspirera både elever och pedagoger
• Ett pedagogiskt och relationsskapande arbetssätt
• God digital kompetens
• B-körkort (krav, eftersom våra skolor är spridda i kommunen)
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av skolbiblioteksarbete eller andra läsfrämjande uppdrag i skolmiljö.
Vi söker dig som:
• Brinner för att få unga att upptäcka glädjen i att läsa
• Har lätt för att skapa förtroendefulla relationer
• Är självgående, flexibel och prestigelös
• Har ett kommunikativt och lösningsfokuserat arbetssätt
• Vill arbeta långsiktigt med utveckling, tillsammans med andra
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Välkommen till oss
Barn- och utbildningsförvaltningen är den största arbetsplatsen inom Norrtälje kommun, med 23 grundskolor och cirka 5000 elever. Du utgår från Enhetens kontor i centrala Norrtälje, men tillbringar större delen av din arbetstid ute på skolor runt om i kommunen. Du planerar ditt arbete i samråd med din närmaste chef och i samverkan med vår andra ambulerande bibliotekarie.
Pendlingsmöjligheterna till Norrtälje är mycket goda. Från centrala Stockholm går direktbussar fyra gånger i timmen, och resan tar cirka 55 minuter. Även från Uppsala finns smidiga förbindelser.
Anställningsform, omfattning och start
•
Anställningsform: Tillsvidare
•
Omfattning: Heltid
•
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vid tillsvidareanställning kan provanställning komma att tillämpas.
Vi intervjuar löpande - så vänta inte med din ansökan!
Om ossVi är Norrtälje - en kommun där gamla traditioner möter nya idéer. Där närheten till storslagen natur och storstadspuls finns inom räckhåll. Här är vi drygt 3 400 medarbetare som varje dag arbetar för att våra drygt 66 000 invånare ska få leva i ett tryggt och välmående samhälle. Här vill vi göra plats för olika perspektiv, tankar och behov. Vi vill hjälpas åt och dela lärdomar, framgångar och glädje medan vi tillsammans utvecklar Norrtälje kommun. Läs gärna mer om vår värdegrund Invånaren först - Allas lika värde - Höga förväntningar och Vår vision Vi ska vara den mest attraktiva och trygga platsen att bo, verka och besöka
Vi erbjuder mindre hyreslägenheter under det första året på din nya anställning - så att du i lugn och ro får tid att hitta din drömbostad. Närheten till Stockholm, Uppsala, Arlanda och Kapellskär gör att resten av världen alltid finns inom räckhåll.
Alla som jobbar hos oss är medlemmar i Club Communalis - personalföreningen som sätter guldkant på arbetsvardagen med gemenskap, glädje och aktiviteter för alla. Vi har ett stort urval förmåner kopplade till bland annat aktiviteter, välmående, försäkringar, pension, distansarbete och semester: Våra förmåner
Norrtälje kommun ingår i finsktförvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av minoritetsspråken alternativt annat språk. Ansökningshandlingar till denna tjänst är att betrakta som offentliga handlingar som vi kan komma att lämna ut på begäran. Vi har valt våra samarbetspartners i denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med försäljare av rekryteringstjänster. Ersättning
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrtälje kommun
(org.nr 212000-0217), https://www.norrtalje.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Norrtälje Kommun Kontakt
Enhetschef för stöd och utveckling
Susanne Zimmermann Isaksson susanne.zimmermann-isaksson@norrtalje.se 0766996074 Jobbnummer
9643084