Bibliotekarie till medicinska biblioteken (vikariat)
Västra Götalandsregionen / Bibliotekariejobb / Göteborg
2025-12-19
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Är du vår nya kollega? Vi söker dig som är intresserad av forskning och utveckling och vill arbeta nära sjukhusens medarbetare, för att tillsammans med dem och dina kollegor bidra till en god och säker vård.Publiceringsdatum2025-12-19Om företaget
Medicinska Biblioteken ingår i Utvärderingsenheten tillsammans med HTA-centrum. HTA - Health Technology Assessment - innebär utvärdering av sjukvårdens tekniker och metoder som stöd i arbetet att öka den evidensbaserade sjukvården.
Medicinska biblioteken utgör ett viktigt stöd för medarbetarna inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset när det gäller evidensbaserat arbetssätt, forskning, utbildning, utveckling och innovation (FoUUI). Detta erbjuder vi genom bibliotekariernas kompetens, tjänster inom informationssökning och referenshantering samt handledning och undervisning inom dessa områden. Biblioteken tillhandahåller även litteratur i tryckt och digital form, referensdatabaser, tidskrifter och kliniska kunskapsstöd. Inom enheten finns tre fysiska bibliotek på Sahlgrenska sjukhuset, Östra sjukhuset och på Mölndals sjukhus.
Vem trivs hos oss?
Du som är intresserad av forskning och utveckling och vill arbeta nära sjukhusens medarbetare, för att tillsammans med dem och dina kollegor bidra till en god och säker vård.Dina arbetsuppgifter
Som bibliotekarie har du varierande arbetsuppgifter då vi i arbetsgruppen tar gemensamt ansvar för att driva och utveckla verksamheten. I tjänsten ingår tjänstgöring i informationsdisk, handledning i informationssökning och marknadsföring av bibliotekens tjänster och resurser. Arbetsuppgifter och ansvarsområden kan komma att anpassas efter tidigare erfarenheter och kunskaper och efter verksamhetens behov.
Är du den vi söker?
Examen i biblioteks- och informationsvetenskap är ett krav, samt att du har lätt för att uttrycka dig på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt. Du är strukturerad, noggrann och ansvarstagande och är bekväm med att arbeta självständigt såväl som tillsammans med andra. I mötet med bibliotekets användare är det viktigt att du är utåtriktad och har ett pedagogiskt förhållningssätt. Tidigare arbete på ett forsknings- eller medicinskt bibliotek är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten är ett vikariat då en av kollegorna är föräldraledig, ca 9 månader med möjlighet till förlängning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
