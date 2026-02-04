Bibliotekarie till Linnéskolan och Röinge skola
Vill du inspirera till kunskap och läslust? Bli skolbibliotekarie hos oss!
Som skolbibliotekarie är du en nyckelperson i elevernas lärande.
Du gör biblioteket till en levande mötesplats där eleverna får stöd att hitta rätt information, utveckla källkritik och stärka sin läsförmåga. Tillsammans med lärarna arbetar du för att väcka nyfikenhet och skapa förutsättningar för lärande i alla ämnen.
Dina uppgifter:
Ansvara för skolans biblioteksverksamhet och skapa en trygg, inspirerande miljö.
Stötta elever och lärare med källkritik och medie- och informationskunnighet (MIK).
Arbeta läsfrämjande och bidra till elevernas måluppfyllelse.
Hantera inköp och administration av medier.
Samarbeta nära med pedagoger - både i biblioteket och i klassrummet.
Vi söker dig som:
Har examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller likvärdig utbildning.
Är kreativ, pedagogisk och lösningsfokuserad.
Har goda IT-kunskaper och gillar att utforska ny teknik.
Trivs med att planera ditt arbete men är flexibel när dagen bjuder på överraskningar.
Kommunicerar tydligt och har lätt för samarbete.
Tjänsten omfattar 50 % på Linnéskolan och 25 % på Röinge skola.
Hos oss i Hässleholms kommun får du ett hållbart arbetsliv med förmåner som friskvårdsbidrag och möjlighet att byta semesterdagstillägg mot extra ledighet.
Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy:
Hässleholms kommuns medarbetar- och ledarpolicy
Utdrag ur polisens belastningsregister ska uppvisas före anställning. Tjänsten tillsätts under förutsättning att vederbörliga beslut fattas.
Då det förekommer arbetsuppgifter som kan komma att kräva signering av specifika dokument
förutsätter tjänsten att du har en privat mobiltelefon där du kan identifiera dig med Mobilt BankID.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till HR-administratör Simon Priebe för vidare information kring hur du ansöker.
Innan anställning behöver du visa upp pass/nationellt id. Har du medborgarskap från ett land utanför EU/EES behöver du också visa upp ditt arbetstillstånd. Detta för att vi ska kunna säkra din identitet och din rätt att arbeta i Sverige.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Om företaget
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad skola och kulturskola. Vi arbetar gemensamt för en lärmiljö där barn, elever och medarbetare lyckas och får bli sitt bästa. Förvaltningens uppdrag är att samordna, planera och stödja de olika verksamheterna samt arbeta för samordning mellan skola och arbetsliv.
Linnéskolan består av både skola för årskurs F-9 och fritidsverksamhet för eleverna upp till årskurs 6. På skolan finns cirka 400 elever. Skolan ligger naturskönt belägen på gångavstånd från järnvägsstationen vilket möjliggör pendling med buss/tåg.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Ersättning
