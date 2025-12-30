Bibliotekarie till Karlstads Stadsbibliotek, enheten Barn och unga
Karlstads kommun / Bibliotekariejobb / Karlstad Visa alla bibliotekariejobb i Karlstad
2025-12-30
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlstads kommun i Karlstad
, Torsby
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-30Beskrivning
Vill du vara en del av Karlstads Stadsbibliotek och göra skillnad för de yngre Karlstadsborna? Vi söker nu en bibliotekarie till vår enhet för Barn och unga.
I denna spännande roll kommer du att få möjlighet att inspirera och stödja våra yngre besökare i deras läsutveckling och upptäckande av litteraturens värld. Du kommer att ha möjlighet att utforma kreativa aktiviteter och arrangemang för att främja läsning och lärande.
Som bibliotekarie är du en strukturerad och serviceinriktad person som brinner för att tillhandahålla utmärkt service till våra besökare. Vi ser att du är flexibel och stabil, vilket gör att du kan anpassa dig efter de varierande behov och intressen som våra unga låntagare har. Tillsammans med din enheten kommer du att skapa en inkluderande och inspirerande miljö där barn och unga känner sig välkomna och sedda.
Ta chansen att få arbeta i en kreativ och utvecklande miljö där du kan använda ditt engagemang för litteratur och pedagogik. Dina arbetsuppgifter
Som bibliotekarie på Karlstads Stadsbibliotek, enheten Barn och unga, kommer du att spela en central roll i att inspirera och vägleda våra unga besökare.
Dina arbetsuppgifter kommer att variera och du kommer ansvara för skolbibliotekscentralen (SBC). SBC tillhandahåller utlån till grundskolorna i Karlstads kommun där du bistår med litteraturstöd till pedagoger, administration och ekonomi för SBC .
Du kommer även arbeta i informationsdisken på Stadsbiblioteket, avdelningen för Barn och unga, samt att du kommer utföra inköp av medier. En viktig del av arbetet är att leda, organisera och planera det läsfrämjande arbetet Barnens Romanpris i Karlstad, där klasser för årskurs 6 deltar.
Tjänstgöring enligt Bibliotekets öppettider där kvällar och helger ingår enligt schema.
Vi söker dig som vill vara med och bidra till ungas utveckling genom läsning och lärande!Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen i biblioteks- och informationsvetenskap (kandidat eller magister) eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig. Du har ett stort intresse för litteratur och god litteraturkännedom som gör att du kan inspirera andra till läsning. Du kan även uttrycka dig väl i tal och skrift i svenska.
Vi lägger stor vikt vid att du har en utvecklad känsla för service, gott bemötande och trivs i livlig miljö. Det är viktigt att du har en strukturerad arbetsmetod och kan vara uthållig i ditt arbete, med förmåga att hantera olika utmaningar som kan uppstå.
Det är meriterande om du har erfarenhet av biblioteksarbete. Vi ser det även som meriterande om du har kunskap om barn- och ungdomslitteratur samt om du är väl bevandrad i relevanta styrdokument såsom barnkonventionen.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Om du känner att rollen och beskrivningen passar dig är det dags att skicka in din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Om Karlstads kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för kommunens bad- och idrottsanläggningar, fritidsgårdar, parklekar, bibliotek, och konst i offentlig miljö. Vi driver Alsters herrgård - Gustaf Frödings minnesgård, teaterbiografen Arenan, Skaparverkstan, Ungdomens hus och Seniorernas hus.
Våra cirka 240 medarbetare skapar goda förutsättningar för idrotten, kulturen och föreningslivet.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850) Arbetsplats
Kultur- och fritidsförvaltningen, Kultur Kontakt
Birgitta Collvin 054-5402438 Jobbnummer
9666363