Bibliotekarie till fokusbibliotek vid Ånestadsskolan
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss!
I Linköping pågår sedan flera år tillbaka ett utvecklingsarbete för skolbiblioteken i grundskolan. Det är en utvecklingsmodell som heter fokusbibliotek. Denna centrala satsning har fått nationell uppmärksamhet och Linköping ses som en av Sveriges främsta kommuner när det gäller skolbiblioteksutveckling.
Nu söker vi en vikarierande bibliotekarie till Ånestadsskolans fokusbibliotek. Utmärkande för fokusbiblioteken är att arbetet sker i nära samarbete med pedagogerna och biblioteket ses som en viktig resurs för ökad måluppfyllelse. Ditt uppdrag som vikarierande bibliotekarie innebär att du i samarbete med lärarna inspirerar till elevernas läsutveckling samt utvecklar deras medie- och informationskunnighet. Förutom kollegorna på skolan finns det i Linköpings kommun dessutom cirka 25 fokusbibliotekarier att samarbeta med och där ingår du i ett väl inarbetat nätverk som träffas regelbundet och leds av en samordnare. I gruppen får du tillgång till hög samlad kompetens, naturlig kunskapsöverföring och ett öppet diskussionsklimat. Du kommer leda grupper/klasser tillsammans med lärare kring exempelvis informationssökning, källkritiskt tänkande och barn-och ungdomslitteratur.
Din arbetsplats
Ånestadsskolan ligger i naturskönt område söder om Linköpings centrum i området Berga-Vimanshäll. Ånestadsskolan är en F-9 skola med ca 650 elever som i F-6 huvudsakligen kommer från närområdet och i 7-9 från hela Linköping. Vi är ca 100 kollegor som arbetar för att våra elever ska trivas och uppnå goda studieresultat. Vi är en mångfacetterad verksamhet som präglas av engagemang, kreativitet, dynamik och glädje.
Skolan är indelad i två enheter med en rektor och biträdande rektor för varje enhet. I åk F-6 är vi drygt 340 elever fördelade på två klasser per årskurs. Vi har 5 avdelningar i fritidshemmet där årskurserna förskoleklass till åk 3 har sina egna avdelningar och vårt Eftis har elever från åk 4-6. Det är ett nära samarbete mellan klasserna, årskurserna och verksamheterna. I åk 7-9 har vi ca 290 elever och vi är organiserade i ämneslag såväl som i arbetslag. Som fokusbibliotekarie samverkar du med de flesta pedagoger.
Vi erbjuder en arbetsplats där vi fokuserar på skolutveckling utifrån maximalt lärande, likvärdighet, lust och engagemang. Med ökad måluppfyllelse, goda kunskaper, behöriga lärare med hög kompetens och ett stort engagemang utvecklar vi ständigt verksamhetens arbetsmetoder för att nå en högre måluppfyllelse för alla elever och med målet att varje skoldag ska bli den bästa.
Du som söker
Vi söker dig som har examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller har annan akademisk utbildning med inriktning media, kommunikation eller information som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig för uppdraget. Du har goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift så att du kan bidra till att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling och utveckla förmågan att använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av läsfrämjande arbete bland barn eller ungdomar samt att du har erfarenhet av handledning och undervisning i medie- och informationskunnighet. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta som bibliotekarie i skolbibliotek. Du bör även kunna hantera olika biblioteksdatasystem. För att trivas i uppdraget är det av stor vikt att du har intresse och förmåga att arbeta undervisande med barn och ungdomar.
Du är utåtriktad och socialt aktiv för att skapa och underhålla relationer i ditt arbete över tid. Eftersom du har en spetskompetens är det viktigt att du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra att leverera lösningar. Vidare kan du ta ansvar för dina egna arbetsuppgifter och driva dina processer framåt för att nå såväl individuella som gemensamma mål. Du tillför entusiasm, energi och lust och du påverkar aktivt både diskussioners inriktning och andras motivation. Din goda förståelse för hur människan tar till sig kunskap gör det möjligt för dig att skickligt anpassa ditt sätt att förmedla budskap till mottagarens förutsättningar.
Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2026-08-31
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 15919
