Bibliotekarie till biblioteket i Smedby och uppsökande verksamhe

2025-10-03
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
På kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar vi för bland annat bibliotek, fritidsgårdar, Ungdomshuset UNIK, Kalmar Kulturskola, Kulturhuset Strömmen, Kalmar Teater och Kalmar Sportcenter samt flera andra idrottsanläggningar. I vårt arbete strävar efter att ge invånare, kulturaktörer och föreningsliv bästa förutsättning till att ge och uppleva en lustfylld, spontan och hälsofrämjande fritid.
Arbetsuppgifter
Biblioteken i Kalmar består av Kalmar stadsbibliotek, 9 filialbibliotek samt biblioteksbussverksamhet. Tjänsten innehåller både uppsökande verksamhet och arbete på filialbibliotek. En av kommunens filialer ligger i Smedby utanför Kalmar. Smedby är ett levande samhälle med grundskola, familjecentral, folkhögskola och ett aktivt föreningsliv.
Inom en snar framtid står biblioteket i Smedby inför förändringar när det gäller hur vi kommer att kunna använda lokalen. Ta chansen att vara med och påverka hur filialen utvecklas.
Som ansvarig för filialen arbetar du med att tillgängliggöra och utveckla bibliotekets samling, planera och arrangera evenemang, samverka med föreningar och aktörer i samhället och hålla biblioteket öppet. Filialen är ett integrerat folk- och skolbibliotek där vi samarbetar med skolbibliotekarien i området. Ni är två kollegor på filialen och i din tjänst ingår även arbete på stadsbiblioteket.
I ditt uppsökande arbete kommer du att jobba med en av bibliotekets prioriterade målgrupper, personer med läs- och synnedsättning. Du kommer ingå i vår uppsökande verksamhet och vara delaktig i Talbokstjänsten. Arbetet innebär att du via telefon och mejl ger service till kommunens talbokslåntagare. Arbetet kräver struktur och organisation och ett stort intresse för litteratur och att genom vägledande samtal ge service åt målgruppen.
Tjänsten innebär även ansvar för inläsningar av böcker med lokal anknytning åt biblioteken i Kalmar län. Uppdraget sträcker sig från att anlita en extern inläsare till att förmedla boken till det digitala biblioteket Legimus.
Som en del av den uppsökande verksamheten deltar du på gemensamma möten samt bidrar till att utveckla verksamheten framåt.
Kvalifikationer
Vi söker en engagerad, idérik och kunnig person med bred kompetens som vill vara med och jobba för biblioteksverksamheten i Kalmar kommun.
Du har en examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande att du har erfarenhet av uppsökande verksamhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av Legimus. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är utåtriktad, serviceinriktad och noggrann samt trivs med att arbeta både självständigt och i grupp.
B-körkort är önskvärt.
Låter detta intressant för dig?
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Ersättning

Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
Biträdande bibliotekschef
