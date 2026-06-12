Bibliotekarie till avdelningen Bibliotek och Arkiv
Stockholms konstnärliga högskola / Bibliotekariejobb / Stockholm Visa alla bibliotekariejobb i Stockholm
2026-06-12
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Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, film och media, opera och teater. Vill du bidra till en attraktiv studie-, forsknings- och arbetsmiljö? Hos oss blir du en viktig del i en miljö där konstnärlig utbildning och forskning skapar förutsättningar för konst som en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället. Tillsammans arbetar vi för en kultur som är generös och utmärks av samskapande, tillit, engagemang och ansvarstagande.
På SKH bedrivs konstnärlig forskning av forskare, doktorander, konstnärer, lärare och studenter på alla utbildningsnivåer.
Tjänsten är placerad på avdelningen Bibliotek och arkiv.
Läs mer om SKH här: http://www.uniarts.se
Välkommen att söka anställning som Bibliotekarie
Som bibliotekarie möter du studenter, lärare och forskare som formar nutidens och framtidens konst. Du tillhandahåller informationsförsörjning för SKH:s utbildningar och forskning, såväl allmänt som specifikt för högskolans konstformer, och du utgör stöd vid källvärdering, publicering och dokumentation av studenters och forskares resultat.
Samlingarna i biblioteket katalogiseras i den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS, som är kopplad till det lokala bibliotekssystemet Koha. I biblioteket används även databaser och webresurser inom högskolans kärnämnen. Avdelningen ansvarar även för publiceringsplattformarna DiVA och Research Catalogue som samlar högskolans resultat vad gäller såväl forskning som utbildning.
I dag arbetar tre bibliotekarier inklusive chef och en arkivarie vid avdelningen. Läs mer här: https://www.uniarts.se/bibliotek/
Arbetsuppgifter I rollen som bibliotekarie deltar du i det traditionella biblioteksarbetet, vilket omfattar omvärldsbevakning av resurser relevanta för högskolan, uppordning och katalogisering av material, stöd vid informationssökning, hantering av lånerutiner samt arbete med publicering av forskningsresultat. Du arbetar även med frågor kopplat till arkivet.
En väsentlig del av arbetet innebär samarbete i frågor som rör forskningen. Du bidrar till att skapa, förankra och upprätthålla bibliotekets roll som stöd för utbildning och forskning. Det innebär att du i dialog arbetar för god informationsservice samt utveckling av bibliotekets möjligheter där webbaserad informationsteknologi och bibliotekssystem är viktiga ingredienser.
I arbetsuppgifterna ingår användarundervisning, arbete med det lokala bibliotekssystemet Koha samt handledning och utveckling av publiceringsdatabaserna DiVA och Research Catalogue. Publiceringsdatum2026-06-12Kvalifikationer
Du har en relevant utbildning på högskole- eller universitetsnivå med inriktning mot biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande.
Erfarenhet av biblioteksarbete – särskilt katalogisering i LIBRIS XL
God administrativ förmåga
God förmåga att kommunicera både på svenska och engelska.
Kunskaper i notläsning
Meriterande är:
Erfarenhet av bibliotekssystem, gärna Koha
Erfarenhet av webbredigering och IT inom biblioteksområdet samt publicerings- och lagringsverktygen DiVA.
Erfarenhet av användarundervisning med god pedagogisk förmåga.
Erfarenhet av arkivarbete
I rollen ingår samverkan med olika parter inom högskolan samt med det omgivande samhället. Du har vana av att arbeta både operativt och strategiskt. Vi söker dig som är lyhörd och har förmåga att skapa goda relationer. Du är även förändringsbenägen, målinriktad, uthållig och kommunikativ.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om anställningen
Anställningens är ett vikariat på 6 månader med eventuellt möjlighet till förlängning. Omfattningen för tjänsten är 100 % av heltid. Tillträde i mitten av augusti, eller enligt överenskommelse.
Om ansökanDu registrerar din ansökan och laddar upp dokument i vårt rekryteringssystem. I korthet ska ansökan innehålla meritförteckning (CV och personligt brev) med kopior på handlingar du vill styrka meritförteckningen med.
Eventuella bilagor du vill åberopa som inte kan skickas via vårt rekryteringssystem skickas till Stockholms konstnärliga högskola, Box 24045, 104 50 Stockholm, märkt med diarienummer SKH 2026/402/2.2.1
Vi ser gärna att du skickar din ansökan så snart som möjligt, då vi läser ansökningar löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan senast 2026-06-29. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SKH 2026/402/2.2.1". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms konstnärliga högskola
(org.nr 202100-6560), https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/
Valhallavägen 189 (visa karta
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155 53 STOCKHOLM Kontakt
Bibliotekschef
Olof Halldin olof.halldin@uniarts.se Jobbnummer
9961965