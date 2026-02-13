Bibliotekarie till avdelningen Bibliotek och Arkiv
Stockholms konstnärliga högskola / Bibliotekariejobb / Stockholm Visa alla bibliotekariejobb i Stockholm
2026-02-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms konstnärliga högskola i Stockholm
Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, danspedagogik, film och media, opera, skådespeleri samt scenkonst. Vill du bidra till en attraktiv studie-, forsknings- och arbetsmiljö? Hos oss blir du en viktig del i en miljö där konstnärlig utbildning och forskning skapar förutsättningar för konst som en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället. Tillsammans arbetar vi för en kultur som är generös och utmärks av samskapande, tillit, engagemang och ansvarstagande.
På SKH bedrivs konstnärlig och vetenskaplig forskning av forskare, doktorander, konstnärer, lärare och studenter på alla utbildningsnivåer. Tjänsten är placerad på avdelningen Bibliotek och arkiv.
Läs mer om SKH här: www.uniarts.se
Välkommen att söka anställning som Bibliotekarie
Som bibliotekarie möter du studenter, lärare och forskare som formar nutidens och framtidens konst. Du tillhandahåller informationsförsörjning för SKH:s utbildningar och forskning, såväl allmänt som specifikt för högskolans konstformer, och du utgör stöd vid källvärdering, publicering och dokumentation av studenters och forskares resultat.
Samlingarna i biblioteket katalogiseras i den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS, som är kopplad till det lokala bibliotekssystemet Koha. I biblioteket används även databaser och webresurser inom högskolans kärnämnen. Avdelningen ansvarar även för publiceringsplattformarna DiVA och Research Catalogue som samlar högskolans resultat vad gäller såväl forskning som utbildning.
I dag arbetar tre bibliotekarier inklusive chef och en arkivarie vid avdelningen.
Läs mer här: https://www.uniarts.se/bibliotek/
Arbetsuppgifter
I rollen som bibliotekarie deltar du i det traditionella biblioteksarbetet, vilket omfattar omvärldsbevakning av resurser relevanta för högskolan, uppordning och katalogisering av material, stöd vid informationssökning, hantering av lånerutiner samt arbete med publicering av forskningsresultat. Du arbetar även med frågor kopplat till arkivet.
En väsentlig del av arbetet innebär samarbete i frågor som rör forskningen. Du bidrar till att skapa, förankra och upprätthålla bibliotekets roll som stöd för utbildning och forskning. Det innebär att du i dialog arbetar för god informationsservice samt utveckling av bibliotekets möjligheter där webbaserad informationsteknologi och bibliotekssystem är viktiga ingredienser.
I arbetsuppgifterna ingår användarundervisning, arbete med det lokala bibliotekssystemet Koha samt handledning och utveckling av publiceringsdatabaserna DiVA och Research Catalogue.
Eftersom SKH står inför en flytt av verksamheten från dagens fem adresser till en gemensam byggnad på Slakthusområdet i Stockholm kommer du även att bidra till planeringen av flytten.
Kvalifikationer:
• Du har en relevant utbildning på högskole- eller universitetsnivå med inriktning mot biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande.
• Erfarenhet av biblioteksarbete - särskilt katalogisering i LIBRIS XL
• God administrativ förmåga
• God förmåga att kommunicera både på svenska och engelska.
Meriterande är:
• Erfarenhet av bibliotekssystem, gärna Koha
• Erfarenhet av webbredigering och IT inom biblioteksområdet samt publicerings- och lagringsverktygen DiVA.
• Erfarenhet av användarundervisning med god pedagogisk förmåga.
• Erfarenhet av digitalisering, gärna inom området ljud och bild.
• Erfarenheter av samarbete i frågor som rör forskning.
I rollen ingår samverkan med olika parter inom högskolan samt med det omgivande samhället. Du har vana av att arbeta både operativt och strategiskt. Vi söker dig som har god samarbetsförmåga, är lyhörd samt har förmåga att skapa goda relationer. Du är även förändringsbenägen, målinriktad, uthållig och kommunikativ.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om anställningen
Anställningen är en särskild visstidsanställning och tidsbegränsad till 12 månader.
Omfattningen för tjänsten är 100 % av heltid. Tillträde så snart som möjligt, enligt överenskommelse.
Stockholms konstnärliga högskola vill ta tillvarata de kvaliteter som möten mellan olika perspektiv och erfarenheter tillför verksamheten. SKH välkomnar särskilt sökande som kompletterar vår organisation avseende jämställdhet och etnisk mångfald.
Om ansökan
Du registrerar din ansökan och laddar upp dokument i vårt rekryteringssystem. I korthet ska ansökan innehålla meritförteckning (CV och personligt brev) med kopior på handlingar du vill styrka meritförteckningen med.
Eventuella bilagor du vill åberopa som inte kan skickas via vårt rekryteringssystem skickas till Stockholms konstnärliga högskola, Box 24045, 104 50 Stockholm, märkt med diarienummer SKH 2026/48/2.2.1 Vi ser gärna att du skickar din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-05.
Fackliga företrädare: https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/personalorganisationer/
För denna rekrytering har vi gjort vårt annonsval och vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare, rekryteringsbyråer eller motsvarande. Ersättning
Individuell månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Konstnärliga Högskola
(org.nr 202100-6560), https://www.uniarts.se/ Arbetsplats
Stockholms konstnärliga högskola Kontakt
HR-partner
Camilla Byström camilla.bystrom@uniarts.se 08-494 00214 Jobbnummer
9741254