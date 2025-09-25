Bibliotekarie på Drottning Silvias barnsjukhus
Västra Götalandsregionen / Bibliotekariejobb / Göteborg Visa alla bibliotekariejobb i Göteborg
2025-09-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet. Publiceringsdatum2025-09-25Om företaget
Lekterapi och bibliotek är en pedagogisk verksamhet för barn, ungdomar och anhöriga som vistas på Drottning Silvias barnsjukhus.
Målgruppen är barn 0-18 år. Det friska i barns liv behöver få pågå i en parallell process med den medicinska vården. Lekterapi och bibliotek har därför fokus på barns livskvalitet, utveckling och lärande. Verksamheten motsvarar barn och ungas vardagliga hemmiljö där förskola, skola, bibliotek och kulturhus är viktiga delar.
Vad kan vi erbjuda dig?
Välkommen till en dynamisk verksamhet under ständig utveckling. Vi är stolta över vår goda arbetsmiljö med hög delaktighet i både stort och smått. Vi har regelbunden kompetensutveckling kring utmanande situationer som vi ställs inför, i syfte att stärka och stötta varandra.Dina arbetsuppgifter
BUS-biblioteket (Barn- och ungdomssjukhusbiblioteket) är ett unikt specialbibliotek som i stor utsträckning samverkar med olika delar av vården. Tillsammans med lekterapeuter och sjukhuslärare arbetar vi mot det gemensamma målet att erbjuda en frizon och en trygg och kreativ miljö i sjukhusvärlden.
Som bibliotekarie möter du patienter och anhöriga både i lekterapins och bibliotekets lokaler och enskilt på vårdrum. I ditt arbete bemannar du det öppna, inspirerande och centralt placerade biblioteket. I planering tillsammans med pedagoger ansvarar du för att målgruppen erbjuds Läsklubb, vilket är en högläsningsaktivitet för enskilda barn och ungdomar på deras vårdrum. Läsklubbsmetoden har sin grund i KASAM-teorin och i ett konsekvent barnperspektiv, vilkas värden genomsyrar hela biblioteksverksamheten. Du är delaktig i samarbetet kring verksamhetens kulturprogram och olika kreativa teman. I övrigt innehåller arbetet sedvanliga arbetsuppgifter för en bibliotekarie.
Du arbetar ansvarsfullt med stor självständighet inom gemensamma ramar för att skapa meningsfulla upplevelser också i svåra situationer.
Alla arbetar måndag - fredag samt var 7:e lördag.
Om dig
Krav: Högskoleexamen inom biblioteks- och informationsvetenskap
Meriterande: Erfarenhet av arbete med barn- och ungdomsverksamhet på bibliotek.
Att arbeta som bibliotekarie på BUS-biblioteket skiljer sig från andra biblioteksverksamheter. Därför söker vi dig som är nyfiken och ödmjuk inför ett nytt uppdrag, inom en verksamhet där arbetet måste anpassas till olika vårdsituationer.
Arbetet ställer stora krav på mognad, flexibilitet och kreativitet. Självklart har du lätt för att kommunicera med barn och unga. Du är trygg i dig själv och din yrkesroll vilket gör att du snabbt skapar förtroendefulla möten.
Du har ett genuint intresse, stor kunskap och ett engagemang kring barn- och ungdomslitteratur och barn- och ungdomskultur. Du är intresserad av biblioterapi och vill använda högläsning som ett dagligt arbetsredskap.
Du har förmåga att arbeta med ett helhetsperspektiv, är lösningsfokuserad och vill arbeta för verksamhetens, arbetsgruppens och din personliga utveckling.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5381". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Radiologi barn, Lekterapi och bibliotek Kontakt
Enhetschef, Sofia Månsson 031-3435202 Jobbnummer
9527140