Bibliotekarie med samordningsansvar för barn- och ungdomsverksamheten
2026-03-06
Publiceringsdatum2026-03-06
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats.
Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Gislaveds bibliotek är kommunens huvudbibliotek och beläget i Gisleområdet. I Gislaveds kommun finns förutom huvudbiblioteket fem biblioteksfilialer och en bokbuss. I samma enhet som biblioteket finns kommunens konstverksamhet och flera andra kompetenser som arbetar med kulturfrågor i olika sammanhang.
Alla av våra filialer är meröppna och flera är integrerade folk- och skolbibliotek. Vår personalgrupp består av 24 person med olika specialområden som alla arbetar tillsammans för skapa levande mötesplats för människor. Nu söker vi en samordnare för vår barn- och ungdomsverksamhet med placering i Gislaved.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ha huvudansvar för barnverksamheten på Gislaveds bibliotek där bland annat medieurval, mediehantering, planering samt utformning av programverksamhet ingår. Vår programverksamhet består idag av många olika sorters aktiviteter såsom bokprat, brädspel, after school, teatrar m.m. Vi arbetar med berättelsen utifrån ett brett perspektiv och vill ge varje barn en läsandet identitet.
I din tjänst kommer du att vara ansvarig för samverkan och kommunikation med skola, förskola,
familjecentral och andra aktörer i civilsamhället som kan bli aktuella i ditt arbete med barn och unga. Du kommer samverka med övriga enheter inom kulturavdelningen för att hitta arbetssätt och utforma verksamheter för att möta upp olika åldrar utifrån deras behov och förutsättningar. Kommunen driver en mötesplats för HBTQI+ och du kommer vara en del av den arbetsgrupp som bemannar den.
Du kommer samordna det gemensamma arbetet på biblioteken för barn och unga och delta
i våra lovverksamheter tillsammans med andra kommunala verksamheter. Du kommer hålla i övergripande satsningar samt vara sammankallande för vårt Barnlag som samlar de som arbetar med barn och unga på biblioteket. Vi har även ett kommunalt skolbibliotekarienätverk där du kommer att ingå.
Du kommer att bevaka utvecklingen inom läsfrämjande, biblioteksvärlden samt barn och ungas livsförutsättningar, sprida detta till dina kollegor och ta det i beaktande i utvecklandet av den lokala biblioteksverksamheten.
Tjänstgöring i informationsdisk, kvälls- och helgtjänstgöring ingår.
Kvalifikationer
Du har en examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller liknande motsvarande akademisk utbildning. Du har god kännedom om barn- och ungdomslitteratur samt erfarenhet av att arbeta med barn och unga. Det är meriterande med kunskaper om biblioteksdatasystemet BOOK-IT.
Du ska vara initiativrik och kunna arbeta självständigt såväl som i samverkan med andra. Som organisation samverkar vi gärna både inom och utanför den kommunala strukturen. Du är nyfiken och har en förmåga att tänka kreativt och se utvecklingsmöjligheter. Du kan planera och genomföra idéer och bidra till ett utvecklingsinriktat arbetsklimat. Du har förmåga att hitta lösningar och se till helhetsbilden.
I den här tjänsten ingår det att samordna och leda andra i deras arbete. Därför är det meriterande om du tidigare haft samordnande eller ledande funktion i föreningslivet eller i en tidigare anställning. Du kommer i flera sammanhang verka tvärsektoriellt och arbeta tillsammans med kollegor från andra enheter och avdelningar. I dessa sammanhang behöver du kunna företräda enheten och hitta synergieffekter i gemensamma projekt.
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.
Eftersom vi är finskt förvaltningsområde ser vi positivt på om du har kunskaper i det finska språket.
Vi kallar till till intervju löpande under ansökningstiden.
Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar.
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!
