Bibliotekarie med pedagogisk inriktning, Solna Stad
2026-01-28
Är du en engagerad bibliotekarie som tycker det är viktigt att ge barn och unga kulturella upplevelser? I detta arbete får du möta människor i olika situationer och bidra till läslust! Vi söker nu en bibliotekarie med pedagogisk inriktning.
Om oss
Biblioteken i Solna har många besökare varje dag. Solna stadsbibliotek består av flera enheter, biblioteket i Solna centrum, biblioteket i Bergshamra, skol-och folkbiblioteket på Ulriksdalsskolan samt vårt rullande cykelbibliotek. 24 personer arbetar vid Solna stadsbibliotek och vårt uppdrag är att ge våra besökare bästa möjliga biblioteksservice utifrån styrdokument och uppdrag i stadens biblioteksplan.
Vi satsar på arbetsglädje och att ta tillvara våra medarbetares idéer. De kompetenser som är viktiga för oss är förmåga att samarbeta och samverka, ha fokus på mål och resultat, vara initiativrik och ansvarstagande. Solna stadsbibliotek är ett HBTQI-certifierat bibliotek och även romsk läsambassad. Vi prioriterar samverkan med andra enheter i staden.
Vårt erbjudande
- Vi erbjuder ett stimulerande och roligt arbete i högt tempo, tillsammans med engagerade och härliga kollegor.
- Tillsammans arbetar vi för att fortsätta ge solnaborna i alla åldrar god biblioteksservice och för att vara en relevant och attraktiv mötesplats.
Vad innebär arbetet?
Arbetet är förlagt främst på biblioteket i Solna centrum men en dag i veckan arbetar du på Bergshamra bibliotek.
På Solna stadsbibliotek jobbar vi allround. Var och en har sitt fokusområde, men arbetar utifrån en helhetssyn på verksamheten. Du bör därför trivas med att arbeta i en organisation där personalen inte delas upp kategorier i traditionell mening. Hos oss hjälps vi alla åt att uppfylla de uppdrag vi har, därför är det viktigt att du är inställd på att ta dig an de arbetsuppgifter som dyker upp.
Biblioteket tar emot många besök från både förskolor och skolor i närområdet. Vi erbjuder ett brett och levande programutbud för barn, unga och vuxna. Du kommer att ingå i en av våra tre utvecklingsgrupper. I tjänsten ingår läsfrämjande arbete för barn och unga men även andra målgrupper, som tex seniorer, kan ingå i uppdraget.
I Solna finns en lång tradition av att lyfta fram olika kulturella uttryck och Solnas kulturmiljöer i olika sammanhang. Ditt fokusområde kommer vara att på ett pedagogiskt sätt fördjupa och vidareutveckla arbetet med detta, till exempel genom visningar för olika grupper och du kommer i stor utsträckning att arbeta utåtriktat och uppsökande.
Du kommer att:
Vara med och inspirera barn till läslust och kulturella upplevelser både i och utanför biblioteket.
Bemanna reception och informationsdiskar samt ge service till våra besökare.
Bidra till att skapa en inkluderande och trivsam miljö på biblioteket.
OBS: Kvälls- och helgtjänstgöring enligt schema ingår.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har
- examen i biblioteks- och informationsvetenskap
- erfarenhet av pedagogiskt arbete
- erfarenhet av att arbeta läsfrämjande för prioriterade målgrupper, gärna med fokus på barn med funktionsnedsättning
- erfarenhet av arbete med mångfaldsperspektiv
- god kännedom om barn och ungdomslitteratur
- god förmåga att kommunicera väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
- förmåga att kommunicera i flera språk än svenska
- tidigare erfarenhet av biblioteksarbete
- tidigare erfarenhet av att jobba inom kultursektorn, turism eller som guide
- tidigare erfarenhet av att ta emot barngrupper.
För att trivas hos oss ser vi att du är trygg i din roll, du har ett barnperspektiv i ditt arbetssätt och tycker det är viktigt att ge barn och unga kulturella upplevelser. Du trivs med att arbeta självständigt men tycker också om att jobba utåtriktat och uppsökande, gärna i samverkan med andra både inom biblioteket och utanför. Du vill bygga nätverk och hitta samarbetspartners utanför den egna enheten och ser digitala plattformar och sociala medier som en naturlig förlängning av bibliotekets kontaktytor.
Med en känsla för service och ett inkluderande förhållningssätt kan du på ett pedagogiskt sätt möta människor i olika situationer. För oss är det viktigt att du är flexibel, kreativ och driver arbetet framåt.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet!
Mer information och ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. För ytterligare frågor kontakta bibliotekschef Maria Söderström Sörensen, Maria.Soderstrom-Sorensen@solna.se
Varmt välkommen med din ansökan innehållandes CV senast den 11 februari 2026. I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Urvalsarbete och intervjuer kan komma att ske löpande.
OBS! Om du inte har ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret rekommenderar vi att du beställer ett sådant så snart som möjligt då vi behöver se detta innan du kan börja din anställning hos oss.
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Solna stad har gjort medieval för samtliga rekryteringar, så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten. Ersättning
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
Detta är ett heltidsjobb.
Förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid, Bibliotek Kontakt
Maria Söderström Sörensen 087461664
