Bibliotekarie med inriktning unga, Lindome bibliotek
2026-03-26
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Biblioteken i Mölndal består av enheterna Mölndals stadsbibliotek och Närbibliotek med bokbuss, Lindome och Kållereds bibliotek. Enheterna ingår i stadens Kultur- och fritidsförvaltning. Vi har ett nära samarbete mellan enheterna och ett prestigelöst arbetssätt och där vi är många som hjälps åt för att helheten ska bli bra.
Mer information om Biblioteken i Mölndal finner du på vår webbplats https://bibliotek.molndal.se
Hos oss har du frihet att arbeta självständigt, att utforska, pröva och utveckla verksamheten.
Vi söker nu en medarbetare på enhet Närbibliotek.
Nya bibliotekslokaler finns både i Kållered och Lindome. Nytt biblioteksfordon är på gång.
Bibliotekens uppdrag är att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Det är en utmanade uppgift att synliggöra detta. I detta uppdrag ingår att arbeta med unga (15 år och uppåt) kring frågor som demokrati, kultur, språk och litteratur och digitala möjligheter utifrån de ungas behov. Stort fokus ligger på delaktighet. För att klara uppdraget måste du bygga nätverk med Ung Fritid, föreningar och andra interna och externa aktörer. Du arbetar i bibliotek, men även på arenor utanför biblioteket.
I dina arbetsuppgifter ingår informationstjänst där du bemannar bibliotek och vägleder besökare i såväl det fysiska som det digitala biblioteket.
Huvudsaklig placering på Lindomes bibliotek, men det finns bemanningstillfällen även på andra bibliotek. Kvälls- och helgtjänstgöring ingår.Kvalifikationer
Vi söker dig som
* har erfarenhet av att ha arbetat med unga
* god digital kompetens och intresse för modern informationsteknologi och AI
* är uppdaterad inom litteraturutgivningen för målgruppen
* är omvärldsorienterad och påläst om ungas livsvillkor och väl förankrad i de ungas tekniska verklighet
* tänker konstruktivt kring hur vi kommunicerar med unga och kan bl a bidra till sociala medier på ett inspirerande sätt
* är stabil, självgående och kan ta dig an många oplanerade, varierande uppgifter
* trivs med och är bra på att samarbeta med andra, men har kapacitet att planera och genomföra verksamhet på egen hand
* är en nyfiken och lösningsfokuserad lagspelare som har en vilja att utveckla hela biblioteksverksamheten
* är trygg och serviceinriktad i ditt sätt att bemöta alla besökare och kollegor
* kommunicerar obehindrat i tal och skrift på svenska och gärna fler språk
Berätta gärna i din ansökan om hur just du matchar de ställda kraven.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För tjänsten krävs följande:
Examen från högskola med inriktning biblioteks- och informationsvetenskap eller annan högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer vara relevant
Utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas före anställning.
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
I vissa tjänster krävs digital identifiering (t.ex. BankID) för att utföra arbetsuppgifter. Identifieringen används endast för att bekräfta din identitet i systemen.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
