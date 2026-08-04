Bibliotekarie med inriktning skönlitteratur
Mjölby kommun, Kultur- & fritidsförvaltningen / Bibliotekariejobb / Mjölby Visa alla bibliotekariejobb i Mjölby
2026-08-04
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Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus – genom hela livet.
Kultur- och fritidsförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar. Men cirka 240 medarbetare skapar vi möjligheter för kommunens besökare och invånare att uppleva och delta i ett mångsidigt fritids- och kulturliv. Vi bedriver verksamheter i egen regi och ger stöd till kultur- och fritidsverksamheter som drivs av ideella föreningar, studieförbund, organisationer och andra aktörer. Förvaltningen omfattar bibliotek, badanläggning, kulturskola, fritidsgårdar samt övrig kultur- och fritidsverksamhet.
Biblioteken i Mjölby är en dynamisk arbetsplats med 15 engagerade och kreativa medarbetare. Våra bibliotekslokaler är mötesplatser dit alla är välkomna för kulturupplevelser och kunskapsinhämtning. Verksamheterna är lokaliserade i Mjölby, Skänninge, Mantorp och Väderstad. Vi arbetar uppsökande utanför biblioteksrummet och samarbetar med olika aktörer i blandande sammanhang, biblioteken erbjuder även biblioteksservice mot kriminalvården, teknik hjälp samt att vi är delaktiga i olika arrangemang, exempelvis Pride. Biblioteken i Mjölby ingår i Göta samarbetet med gemensamt bibliotekskort och biblioteksdatasystem. Tillsammans med övriga kommuner samarbetar vi för att ge tillgång till likvärdig service för alla.
Vill du skapa engagemang och delaktighet samt arbeta för biblioteks- och kulturverksamhet för fler i Mjölby kommun? Då har vi jobbet för dig!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-04Arbetsuppgifter
Den här tjänsten passar dig som vill bidra med kunskap, nyfikenhet och energi, med särskilt fokus på skönlitteratur, och som vill vara med och utveckla bibliotekets verksamhet tillsammans med oss.
Ditt uppdrag är att skapa läslust, inspirera till eget kunskapssökande och ge människor i alla åldrar de verktyg som behövs för att hitta information, kunskap och upplevelser på sina egna villkor. I rollen ansvarar du även för bibliotekets arbete med mångspråk och nationella minoritetsspråk vid huvudbiblioteket i Mjölby samt filialerna i Mantorp och Skänninge. Tjänsten innefattar också omvärldsbevakning inom relevanta ansvarsområden samt samverkan med olika aktörer inom Mjölby kommun, med särskilt fokus på Komvux och samhällsintroduktion för nyanlända, liksom med våra samarbetspartners inom Göta biblioteken.
I uppdraget ingår också att:
• tillsammans med andra driva arbetet kring läsfrämjande program och aktiviteter
• bemanna informationsdisken och ge god service till besökare
• ge stöd i informationssökning och vägleda användare i bibliotekets resurser
• främja digital kompetens genom handledning och stöd
• planera, genomföra och bidra till utvecklingen av verksamheten
• genomföra systematiskt biståndsarbete och cirkulationsarbete
Vi söker dig som vill göra skillnad. Hos oss erbjuds du en varierad och meningsfull tjänst med många möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• kandidat- eller magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap, eller annan relevant utbildning som arbetsgivare bedömer likvärdig
• digital kompetens
• goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Vi söker dig som finner läsfrämjande metoder, pedagogik och språk som en viktig och stor del av ditt arbete. Vi ser att ditt intresse inför ett mångkulturellt samhälle är högt. Du har ett stort engagemang och delar vår övertygelse om att användaren alltid ska stå i fokus. Med ett varmt bemötande och en professionell service bidrar du till att alla besökare känner sig välkomna.
Du har en god kommunikativ och pedagogisk förmåga och trivs med att möta både barn, ungdomar och vuxna. Som person arbetar du självständigt och i grupp, planerar och organiserar dina arbetsuppgifter på ett strukturerat sätt och har lätt för att ta egna initiativ. Du har en förmåga att arbeta självständigt samt med tillsammans med andra människor; att lyssna, visa empati, vara prestigelös och respekt är ledord för oss och även för dig.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-31 .
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb.
Vår kommun är expansiv med cirka 28 824 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333378". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mjölby Kommun
(org.nr 212000-0480)
595 30 MJÖLBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mjölby kommun, Kultur- & fritidsförvaltningen Kontakt
Bibliotekarie
DIK, Nils Grönlund nils.gronlund@mjolby.se +46102345938 Jobbnummer
10020488