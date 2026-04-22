Bibliotekarie med inriktning mot undervisning & utveckling av användarstöd
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Vill du arbeta med undervisning och samtidigt bidra till att utveckla bibliotekets stöd till studenter? Vi söker en bibliotekarie som vill kombinera pedagogiskt arbete med utveckling av användarstöd i en verksamhet nära fakultetens utbildningar.
Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek är väl integrerad i utbildning och forskning vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Vi möter studenter och lärare i deras vardag och arbetar kontinuerligt med att utveckla våra tjänster, arbetssätt och lärmiljöer utifrån verksamhetens och användarnas behov.
I den här rollen kombinerar du undervisning med ett tydligt utvecklingsuppdrag inom användarstöd. Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek är organiserat i team och anställningen är förankrad i både Team Användarstöd och Team Stöd till utbildningen. Arbetet förutsätter nära samarbete med kollegor inom båda teamen. Publiceringsdatum2026-04-22Dina arbetsuppgifter
Anställningen är delad mellan undervisning och arbete inom användarstöd.
Användarstöd och utveckling (cirka 50 %)
Du kommer att:
arbeta med bibliotekets användarstöd i det dagliga arbetet, exempelvis genom bemanning av informationsdisk
ha en aktiv roll i att utveckla bibliotekets användarstöd genom att initiera, driva och medverka i utvecklingsinsatser, utifrån studenters och verksamhetens behov
arbeta med användarcentrerade metoder, till exempel genom att samla in, analysera och ta tillvara användares erfarenheter
bidra till utvecklingen av bibliotekets fysiska och digitala lärmiljöer, inklusive kommunikation i det fysiska biblioteket
arbeta med stöd till studenter med läs- och skrivsvårigheter inklusive introduktion till talböcker (Legimus)
Undervisning och pedagogiskt stöd (cirka 50 %)
Du kommer att:
planera, genomföra och följa upp undervisning i informationskompetens och källkritik
samverka med lärare och utbildningar
bidra till utveckling av undervisningsinnehåll, arbetssätt och lärresurser
ge stöd till studenter och forskare i informationssökning och källkritik KvalifikationerKvalifikationer
examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig
erfarenhet av arbete inom bibliotek eller annan verksamhet med relevans för uppdraget
erfarenhet av undervisning, utbildning eller annan kunskapsförmedling
mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift, på svenska och engelska
Meriterande
dokumenterad erfarenhet av att driva eller medverka i utvecklingsarbete
erfarenhet av användarcentrerade arbetssätt, till exempel UX eller användarundersökningar
erfarenhet av undervisning, gärna inom högre utbildning
erfarenhet av arbete med tillgänglighet och/eller kommunikation i lärmiljöer
erfarenhet av arbete med talböcker/Legimus Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är initiativtagande och självledande i ditt arbete, med förmåga att ta ansvar för dina arbetsuppgifter och driva dem framåt. Du är lyhörd för användarnas behov och trivs i en roll där du växlar mellan praktiskt arbete, samarbete och utveckling.
Du samarbetar väl med andra och bidrar till ett gemensamt ansvar för verksamheten.
Om anställningen
Tillsvidareanställning med placering vid Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek i Lund. Provanställning kan komma att tillämpas.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
Varför denna roll?
Det här är en roll för dig som vill arbeta nära studenter och utbildning, och samtidigt vara med och utveckla bibliotekets verksamhet i samspel med kollegor och användare.
Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
Box 117 (visa karta
)
221 00 LUND Arbetsplats
Lunds universitet Kontakt
Maria Ohlsson maria.ohlsson@sambib.lu.se 0462220992
9870310