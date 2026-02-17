Bibliotekarie med inriktning mot system och IT
Västerviks kommun / Bibliotekariejobb / Västervik Visa alla bibliotekariejobb i Västervik
2026-02-17
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerviks kommun i Västervik
Västerviks bibliotek
I Västerviks kommun värnar vi om varje medarbetares arbetsmiljö. Vi vill att alla medarbetare ska trivas och utvecklas i sin yrkesroll. Hos oss ska alla gå till jobbet med en positiv känsla.
I kommunen arbetar vi bland annat med pedagogik, vård och omsorg, samhällsbyggnad, kultur, räddningsarbete och arbetsmarknad. Vi har jobb som är inspirerande och meningsfulla. Vi skapar livskvalitet och gör skillnad för människor varje dag.
Västerviks bibliotek består av stadsbibliotek, biblioteksbuss och två filialer. Vill du ha ett jobb där din insats är betydelsefull för andra människor? Då passar du hos oss!Publiceringsdatum2026-02-17Arbetsuppgifter
Med dina kollegor kommer du bland annat att arbeta med fokus på IT-frågor och digital delaktighet utifrån mål och uppdrag för Västerviks bibliotek. Systemansvar för Quria och visst ansvar för IT-system, maskinpark och tekniska förutsättningar ingår. I tjänsten har du även ansvar för andra digitala tjänster samt sedvanliga arbetsuppgifter på stadsbiblioteket och våra enheter. Helg- och kvällstjänstgöring ingår.
Din kompetens
Vi söker dig som har en akademisk examen inom biblioteks- och informationsvetenskap, eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Det krävs att du har erfarenhet av att arbeta som administratör i ett bibliotekssystem och meriterande om du arbetat med systemet Quria. För den här tjänsten så behöver du också ha B-körkort samt god körvana.
Vi ser gärna att du har dokumenterad kunskap inom IT-området, digitala medier och Libris, liksom vana av utvecklings- eller förändringsarbete och arbete i projektform.
Du har en positiv grundsyn och ser möjligheter snarare än hinder, samtidigt som du har lätt att anpassa dig till nya situationer. Du arbetar lika gärna individuellt som i grupp och är bra på att skapa kontakter. Service och ett gott bemötande är en självklarhet för dig.
Vi söker dig som vill pröva nya vägar för att tillgängliggöra biblioteket för alla. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och är innovativ med förmågan att skifta perspektiv utifrån de behov som ställs på det moderna biblioteket, särskilt ur ett digitalt perspektiv. Tillsammans med oss vill du driva och utveckla biblioteket - med målet att ge biblioteksbesökarna fler oväntat bra upplevelser. Service och ett gott bemötande är en självklarhet för dig.
Det är viktigt att du har goda kunskaper i det svenska språket, både muntligt och skriftligt. Om du har ytterligare språkkompetens utöver svenska och engelska så ser vi det som meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom ett kommunikativt och pedagogiskt förhållningssätt, initiativförmåga, kreativitet, gott bemötande samt god samarbetsförmåga.Övrig information
Behöver du hjälp att hitta bostad försöker vi hjälpa dig med det. Inflyttarservice i Västerviks kommun hjälper till med tips, information och kontakter för arbete, bostad, skolor med mera. Inflyttarservice anordnar också återkommande träffar för nyinflyttade för att ge möjlighet att lära känna nya människor och en snabbare väg in i livet i Västervik.
Läs mer om vad Västerviks kommun kan erbjuda dig som anställd hos oss www.vastervik.se/jobba-hos-oss
(http://www.vastervik.se/jobba-hos-oss)
Vi kommer att genomföra intervjuer löpande under rekryteringen så skicka in din ansökan redan idag!
Information
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KSF 03-26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerviks kommun
(org.nr 212000-0779)
Fabriksgatan 21 (visa karta
)
593 80 VÄSTERVIK Kontakt
Vidar Kjerstadius, DIK 010-355 55 18 Jobbnummer
9748454