Bibliotekarie med inriktning mot mångspråk
Järfälla kommun, Järfälla Bibliotek / Bibliotekariejobb / Järfälla Visa alla bibliotekariejobb i Järfälla
2025-10-08
Järfälla bibliotek består av biblioteken i Jakobsberg, Bas Barkarby, Kallhäll och Viksjö. Tjänsten som bibliotekarie med inriktning mot mångspråk kommer att ha sin huvudsaklig placering på biblioteket Bas Barkarby men arbete på övriga bibliotek förekommer. I Bas Barkarby finns även Konsthall, Kulturskola, KomTek, och sporthall.
Biblioteken i Järfälla befinner sig i en processorienterad organisation med fokus på programverksamhet, kommunikation och bemötande, medier och digitalisering, innovation och MIK. Vi strävar alltid efter att ha användaren i fokus och använder oss ofta av tjänstedesign som metod. Järfälla kommun är finskt förvaltningsområde sedan 2018
* På olika sätt arbeta läsfrämjande mot målgruppen genom olika typer av aktiviteter och program. Dessa kan även innehålla aktiviteter med koppling till bibliotekets digitala och demokratiska uppdrag.
* Initiera samarbeten med SFI, volontärer och föreningar samt andra avdelningar inom förvaltningen och kommunen med koppling till målgruppen.
* Delta i arbetet med områdesanalyser som grund för beståndsutveckling av det mångspråkiga mediebeståndet på biblioteken i Järfälla och programverksamhet för målgruppen.
* Omvärldsbevaka utveckling och samverkan kring medieförsörjning och programverksamhet kring mångspråk i regionen.
* Stötta vuxenteamet i dess läsfrämjande arbete
* Bemanna bibliotekets informationsdiskKvalifikationer
* Har examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande akademisk utbildning som arbetsgivaren finner relevant för tjänsten.
* Är pedagogisk, nyfiken och får energi av att möta och utforska tillsammans med besökare.
* Har ett agilt och flexibelt förhållningssätt och är van att leda dig själv i arbetet.
* Har intresse för omvärldsbevakning och vill bidra till bibliotekets utveckling i en digital tid.
* Trivs och har lätt för att samarbeta och dela kunskap, både inom teamet och i externa nätverk.
* Är kommunikativ och strukturerad
* Kunskaper i andra språk än svenska och engelska är meriterande.
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
