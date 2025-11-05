Bibliotekarie med inriktning mot kulturarvssamlingar
Karolinska Institutet, Karolinska Institutets Universitetsbibliotek / Bibliotekariejobb / Solna Visa alla bibliotekariejobb i Solna
2025-11-05
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karolinska Institutet, Karolinska Institutets Universitetsbibliotek i Solna
, Stockholm
, Värmdö
eller i hela Sverige
Vill du bidra i arbetet med att bevara kultursamlingarna vid Karolinska Institutet Medicinens historia och kulturarv.
Vi söker dig som vill vara med och utveckla vårt arbete med kulturarvssamlingar!
Som bibliotekarie hos oss får du en central roll i både planering och genomförande av Hagströmerbibliotekets flytt till nya lokaler. Du blir en nyckelperson i inventering, magasinsplanering och det praktiska flyttarbetet med att hantera, packa och ställa upp våra omfattande samlingar av skört och värdefullt material.Du kommer att välkomnas av engagerade, kunniga och drivna kollegor till en arbetsplats som erbjuder många möjligheter för dig att utvecklas.
Välkommen till Universitetsbiblioteket!
Karolinska Institutet står för den enskilt största andelen av den medicinska akademiska forskningen i Sverige och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Universitetsbiblioteket (KIB) ger stöd till forskning och utbildning vid universitetet. I bibliotekets uppdrag ingår bland annat att ansvara för den vetenskapliga informationsförsörjningen på universitetet och att medverka till att lärosätets forskning blir öppet och beständigt tillgänglig.
Din roll
- Planera och genomföra flytt av Hagströmerbiblioteket, inklusive inventering och magasinsplanering.
- Hantera, packa och ställa upp samlingar av äldre tryck, handskrifter och övriga kulturarvssamlingar.
- Samarbeta med erfarna kollegor kring katalogisering av samlingarna.
- Genomföra digitaliseringsinsatser, såsom bildfångst och publicering i Alvin.
- Ge service och rådgivning till forskare och studenter.
- Delta vid programverksamhet och biblioteksvisningar, vilket kan innebära viss tjänstgöring kvällstid.
- Arbeta på flera platser: Hagströmerbiblioteket (Haga Tingshus, Solna, under 2026-2027), KI:s universitetsbibliotek i Solna och Flemingsberg samt i externa magasin (Bålsta).
- Vara flexibel och beredd att ta dig an andra arbetsuppgifter inom universitetsbiblioteket vid behov.
- Vi söker dig som är strukturerad, ansvarstagande och har ett stort intresse för kulturarv. Du trivs med att samarbeta, men är även självgående när det behövs. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och bidra till att bevara och tillgängliggöra unika samlingar för framtiden.
Vem är du?
- Du har dokumenterad erfarenhet av arbete med äldre tryck och handskrifter, inklusive bevarandefrågor.
- Du har arbetat med magasinsplanering och logistiska processer samt besitter god kunskap om digitalisering.
- Du har erfarenhet av katalogisering i relevanta bibliotekssystem, såsom LIBRIS, Axiell, Alvin eller Alma.
- Erfarenhet av samlingsflytt är meriterande och innehav av körkort är önskvärt.
Personliga egenskaper och färdigheter
- Du är ansvarstagande, strukturerad och kvalitetsmedveten med god förmåga att leda och organisera.
- Du har lätt för att samarbeta i grupp men är även självgående när situationen kräver det. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska. Vidare är du initiativrik, lösningsorienterad och ser möjligheter i förändringar.
- Du har en kommunikativ förmåga, arbetar användarcentrerat och är skicklig på att skapa och upprätthålla professionella relationer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering. Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KIB:s värdegrund.
Körkort är ett önskemål men inte ett krav.
Vad erbjuder vi?
En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet en statlig myndighet. Det gör att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. Medarbetare på KI erbjuds också möjlighet till ett flexibelt arbetssätt. Det innebär att om den verksamhet du jobbar i tillåter, så kan du arbeta en del av din arbetstid på distans. Du får även träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar där utbildad personal finns på plats.
Placering: Solnahttps://ki.se/om-ki/historia-och-kulturarv/medicinens-historia-och-kulturarvhttps://hagstromerlibrary.ki.se/ https://ki.se/om-ki/tio-skal-att-valja-karolinska-institutet Publiceringsdatum2025-11-05Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan senast den 30 november 2025.
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. I denna rekrytering söker du med ditt CV utan personligt brev. I ansökningsformuläret kommer du istället att få svara på några frågor om varför du söker jobbet.
Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.
Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "STÖD 2-4318/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karolinska Inst
(org.nr 202100-2973) Arbetsplats
Karolinska Institutet, Karolinska Institutets Universitetsbibliotek Kontakt
Hjarlmar Fors hjalmar.fors@ki.se Jobbnummer
9589144