Bibliotekarie med fokus platssamordning, Danderyds kommun
2026-04-16
Vill du vara med och utveckla Biblioteken i Danderyd?
Vi söker nu en engagerad och självgående bibliotekarie till Djursholms bibliotek, med ett särskilt fokus på platssamordning och den dagliga driften.
Biblioteken i Danderyd består av fyra bibliotek: Danderyds bibliotek i Mörby centrum, Djursholms bibliotek, Enebybergs bibliotek och Stocksunds bibliotek.
Vi arbetar tillsammans för att skapa en relevant, inkluderande och inspirerande biblioteksverksamhet som utgår från:
* Biblioteksplanen 2025-2030
* Barnrättskonventionen
* Kommunens övergripande verksamhetsmål
Vår biblioteksplan har tre prioriterade områden: Läsfrämjande och kulturupplevelser, kunskap och information samt tillgängliga mötesplatser, med fokus på delaktighet, tillgänglighet och trygghet.
Arbetsuppgifter
Som bibliotekarie i Danderyds kommun arbetar du för att biblioteket ska vara tillgängligt och välkomnande för alla du möter, vi har ett brett utbud för barn, ungdomar och vuxna. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att bemanna informationsdisken, ge litteraturvägledning, arbeta i digitala miljöer, arbeta med bokuppsättning, mediehantering, inköp och lokalisering av media. Du arbetar nära dina kollegor och tillsammans utvecklar ni biblioteksverksamheten.
Samtliga i verksamheten har olika fokusområden, till exempel program, barn och unga samt uppsökande verksamhet. Just nu söker vi en bibliotekarie till biblioteket i Djursholm med fokus på platssamordning. Fokusområdet innebär att samordna den dagliga verksamheten så som schema och bemanning.
Arbete på kvällar och helger ingår enligt schema.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har examen i Biblioteks- och informationsvetenskap, eller annan relevant högskoleutbildning som bedöms likvärdig
* Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
* Har god datorvana
Meriterande är om du har:
* Erfarenhet av biblioteksarbete såsom katalogisering, mediehantering eller liknande
* Erfarenhet av samordning eller projektledning och kan arbeta under varierande och ibland utmanande förutsättningar
Vi lägger stor vikt vid personliga kompetenser och söker dig som är initiativtagande, kommunikativ och trivs i en samordnande roll. Vidare behöver du vara strukturerad och kunna skapa dig en god överblick över verksamheten. Du har även ett stort engagemang för arbetet, är kreativ samt tycker om att samarbeta med kollegor och andra lokala aktörer. Du behöver även kunna arbeta självständigt, ta ansvar och bidra med nya idéer till verksamheten.
Den som erbjuds denna tjänst behöver uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas. Beställning av ett sådant kan göras på www.polisen.se.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Schema. Kvälls- och helgarbete ingår enligt schema
Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare. Besök gärna vår jobbportal https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobba/
om du vill veta vad våra chefer säger om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Här kan du också samla information, bland annat om våra förmåner. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319238". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Danderyds kommun
182 69 DANDERYD Arbetsplats
Danderyds kommun, Biblioteken Kontakt
Bibliotekschef
Ann-Helen Gustafsson ann-helen.gustafsson@danderyd.se 08-568 911 83
