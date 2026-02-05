Bibliotekarie med fokus på ungdomar till biblioteken i Danderyd
2026-02-05
Biblioteken i Danderyd består av Danderyds bibliotek i Mörby centrum, Djursholms, Enebybergs och Stocksunds bibliotek. Vi arbetar tillsammans för att skapa en relevant och intressant biblioteksverksamhet som utgår från biblioteksplan, barnrättskonventionen och kommunens verksamhetsmål.
Vår biblioteksplan sträcker sig från 2025-2030 med tre viktiga fokusområden: läsfrämjande och kulturupplevelser, kunskap och information samt tillgängliga mötesplatser som genomsyras av tillgänglighet, delaktighet och trygghet.

Vi söker dig om vill jobba som bibliotekarie med fokus på ungdomar hos oss.
Vi söker dig om vill jobba som bibliotekarie med fokus på ungdomar hos oss. Rollen innebär att locka till läslust och språkutveckling för målgruppen. Genom bokprat och aktiviteter. Du samarbetar med dina kollegor och nätverkar med fritidsledare och ungdomskoordinatorer.
I övrigt ingår sedvanligt biblioteksarbete såsom bemanning, bokuppsättning, inköp och lokalisering av media.
Har du ett stort intresse för att arbeta med ungdomar? Har du förmågan att skapa engagerande aktiviteter för den målgruppen? Är du van att möta målgruppen och ha bokprat, boksamtal och biblioteksvisningar? Då är du den vi söker!
Din huvudsakliga tjänstgöring är på Stocksunds och Danderyds bibliotek i Mörby centrum.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har examen i Biblioteks- och informationsvetenskap eller annanutbildning som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig
* Har god muntlig och skriftlig förmåga i det svenska språket
Som person är du kreativ, relationsskapande samt har engagemang och gillar att samarbeta med andra aktörer. Du är initiativtagande, kommunikativ och har en vilja och intresse för arbete med ungdomar.
Du är strukturerad, planerar och utför dina arbetsuppgifter på bästa sätt. Du skapar en överblick och ser sammanhang. Du är självgående, kan ta egna initiativ och kommer med nya idéer.
Arbetet förutsätter att du har en god litteraturkännedom om ungdomslitteratur.
Kvälls- och lördagstjänstgöring ingår enligt schema.
