Bibliotekarie med fokus på barn och unga
2026-05-29
Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.
Årebiblioteken är en mötesplats för alla. Vi är stolta över att vara hbtqi-certifierade, vilket genomsyrar vår verksamhet, vårt bemötande och vårt utbud. Hos oss arbetar vi aktivt med mångfald, normkritik och inkludering. Vi vill att varje besökare ska känna sig sedd, bekräftad och trygg.
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete, samverkan med engagerade kollegor och en arbetsplats där utveckling och samarbete står i fokus
Arbetsuppgifter
För att säkra ett hållbart arbetsklimat där vi lär av och hjälper varandra jobbar vi till stor del i team med olika fokus/ansvarsområden men hela tiden med grund i och koppling till folkbibliotekens uppdrag som innefattar hela arbetslaget.
60% av tjänsten innebär arbete inom skolbibliotek. Du kommer att ingå i skolbiblioteksteamet som utför skolbiblioteksservice till kommunens grundskolor utifrån det samverkansavtal Årebiblioteken har med skolorna. Vi arbetar som ett team men med olika fokusskolor. Du kommer fokusera på skolbiblioteksarbete på Duveds skola.
Du kommer även att ingå i arbetsgruppen som arbetar läsfrämjande för barn 0- 6 år och deras vuxna, vilket utgör ca 20% av tjänsten. Vi arbetar mot förskolor med kapprumsbibliotek, beställningar av bokpåsar, som en kunskapsresurs för pedagoger och med att ta emot i grupper. Vi arbetar också uppsökande för att inspirera till tidig språkstimulans och bjuda in till biblioteket. Det kan innebära besök på familjecentral, öppna förskolan, eller att hålla i öppna sagostunder/musikstunder/barnteater för föräldralediga.
Som en del av bibliotekets arbetslag kommer du även bemanna Åres bibliotek och Järpens bibliotek. Viss kväll- och helgtjänstgöring ingår i tjänsten.
Vi söker dig som har ett starkt engagemang för barn och unga och bibliotekets roll i skolan och i samhället och som vill vara med och utveckla verksamheten.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter är:
* Bemanna informationsdisken på skolbibliotek och folkbibliotek.
* Ta emot och plocka boklådor till klasser och förskolegrupper.
* Inköp, gallring och registrering av barnböcker.
* Planera och utföra läsfrämjande aktiviteter på och utanför skoltid tex. bokprat och lovaktiviteter.
* Vara en kunskapsresurs för pedagoger inom skola och förskola för att hitta litteratur och andra källor till läsfrämjande, källkritik eller MIK.
* Utveckla och skapa innehåll i vår digitala skolplattform.
* Vara en del av att utveckla ett långsiktigt och kvalitativt skolbiblioteksarbete i Åre kommun.
* Hålla i sagostunder och biblioteksinformation för yngre barn och deras föräldrar.Kvalifikationer
* Utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap eller utbildning vi finner motsvarande
* Erfarenhet av arbete i skolbibliotek eller pedagogisk verksamhet är meriterande
* God kännedom om folkbibliotekets uppdrag samt läroplanens uppdrag kring språk, läsning och digital kompetens
* Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
* B-körkort och tillgång till bil
För att trivas och passa i rollen ser vi att du är:
* Pedagogisk och kommunikativ då du kan anpassa ditt arbetssätt till olika målgrupper
* Samarbetsinriktad och relationsskapande där du arbetar nära kollegor och pedagoger
* Initiativrik och självgående för att driva utveckling och se möjligheter
* Flexibel och lösningsfokuserad där du kan hanterar förändringar och vardagens variation
* Nyfiken och utvecklingsorienterad som gör att du håller dig uppdaterad inom yrkesområdet
* Engagerad i läsning och litteratur där du inspirerar barn och unga till läslust
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Tjänsten är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Provanställning kan komma att tillämpas. Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Våra förmåner: https://are.se/foretag-och-jobb/jobba-pa-are-kommun/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/vara-formaner
Utdrag ur belastningsregistret uppvisas innan anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Åre Kommun
837 22 JÄRPEN Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Åre Kommun, Medborgarservice
