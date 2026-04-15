Bibliotekarie med fokus mångspråk till Kulturhuset Bergsjön
Kulturförvaltningen verkar för ett brett konst- och kulturliv för alla att delta i. Vi arbetar för en hållbar och öppen stad som sätter kulturen och konsten i centrum.
Kulturförvaltningen har cirka 800 anställda som huvudsakligen verkar inom bibliotek, kulturhus, museer och övriga kulturverksamheter.
Vill du vara med och forma ett bibliotek som gör verklig skillnad för barn och familjer i Bergsjön? Vi ser fram emot din ansökan.
Bergsjöns bibliotek söker nu en engagerad bibliotekarie som brinner för läsfrämjande arbete med särskilt fokus på mångspråk för barn och unga. Biblioteket är en stor del i Kulturhuset Bergsjön som öppnade 2022. Kulturhuset är idag en levande mötesplats för både lokalsamhället och besökare från hela staden.
Som en del av det publika arbetet i Kulturhuset Bergsjön möter du våra besökare, gör bibliotekets innehåll lättillgängligt och sprider läslust och inspiration. Du informerar också om hela kulturhusets verksamhet och bidrar till att skapa en välkomnande mötesplats.
I tjänsten arbetar du med att tillgängliggöra bibliotekets innehåll, förmedla läslust och skapa kulturupplevelser, med särskilt fokus på mångspråk och barn i alla åldrar. Du planerar och genomför läsfrämjande aktiviteter samt programverksamhet. Du arbetar också uppsökande. Du bibehåller befintliga arrangemang, särskilt för den romska minoriteten, och ingår i befintliga nätverk för att bidra till att utveckla kontaktvägarna vidare. Många av bibliotekets besökare har andra modersmål än svenska, vilket gör mångspråk till en självklar del av verksamhetens uppdrag. Publik tjänstgöring och mediahantering är också en naturlig del av vardagen, liksom att sträva efter hög tillgänglighet - i lokalerna, i samhället och digitalt.
Tjänsten är ett föräldravikariat på 100% under perioden 2026-08-10 till 2027-06-20 och innebär dag-, kvälls- och helgtjänstgöring enligt schema.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
Högskoleexamen i biblioteks- och informationsvetenskap
Minst ett års erfarenhet av arbete som barn- och/eller ungdomsbibliotekarie
Erfarenhet av att genomföra programverksamhet och läsfrämjande aktiviteter
Erfarenhet av lässtimulerande och språkfrämjande verksamhet på bibliotek
Det är meriterande om du har
Språkkunskaper utöver svenska och engelska
Erfarenhet av samarbete med andra verksamheter som möter målgruppen
Kunskaper om barn och ungas medievärldar
Vem trivs i rollen?
Du tar gärna egna initiativ och bidrar med idéer som inspirerar både kollegor och besökare. Du kommunicerar lika naturligt med ett litet barn som med en förälder eller samarbetspartner, och du anpassar dig enkelt till vad situationen kräver. Du lägger engagemang i det du gör och trivs lika bra med att arbeta självständigt som i nära samarbete med andra.Övrig information
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt för att motverka diskriminering. Vi värnar om våra medarbetares hälsa och erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, rabatterade träningskort och cykelförmån. Vi har rökfri arbetstid.
Vi rekryterar utifrån en kompetensbaserad rekryteringsprocess för att säkerställa en rättvis och jämlik rekrytering. I denna rekrytering använder vi inte personligt brev. Du kommer i stället att besvara frågor kopplade till tjänstens krav och kompetenser för att säkerställa en rättvis, normkritisk och träffsäker process.
Intervjuerna är planerade till vecka 19 och 20. Till din intervju behöver du ta med giltig identitetshandling (pass/nationellt ID) och vid behov bevis på uppehållstillstånd. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt din rätt att arbeta i Sverige.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och undanber oss därför ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Kulturförvaltningen Kontakt
Johannes Jensen johannes.jensen@kultur.goteborg.se 031-3687886 Jobbnummer
9856791