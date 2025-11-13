Bibliotekarie med fokus läsfrämjande för vuxna
2025-11-13
Vill du vara med och göra skillnad genom läsfrämjande arbete?
Om arbetsplatsen
Kulturen är en viktig drivkraft för att göra Helsingborg till den mest attraktiva staden. Här bedrivs en aktiv och synlig kulturpolitik utifrån kulturinstitutionerna, de fria kulturutövarna och det civila samhällets engagemang. Förvaltningens publika verksamheter innefattar Helsingborgs bibliotek, Helsingborgs museum, Helsingborgs kulturskola och Helsingborgs konsthall och Dunkers scener. Tillsammans stöds de av gemensamma stabsfunktioner för kommunikation, administration, ekonomi och HR.
Bibliotekets uppdrag är att ge alla invånare i Helsingborg fri tillgång till information och kunskap, skapa inspirerande mötesplatser, arbeta läsfrämjande och arbeta med digital delaktighet för att verka för fri åsiktsbildning och utveckling i det demokratiska samhället.
Som en del av bibliotekets strategi arbetar hela verksamheten med att lyfta prioriterade målgrupper, verka utanför de egna lokalerna, samarbeta med andra verksamheter samt öka deltagandekulturen.
Biblioteksverksamheten arbetar som en helhet och omfattar i dagsläget nio områdesbibliotek, biblioteksbuss, stadsbibliotek och det digitala biblioteket. Men här sker förändringar, i december öppnar stadsbiblioteket i tillfälliga lokaler och under 2026 planeras två nya områdesbibliotek öppna. Organisationen består av fem avdelningar (Läs, Möt, Sök, Digitala biblioteket/media, Stöd) och en stab. Totalt arbetar ca åttiotal medarbetare inom verksamheten. Publiceringsdatum2025-11-13Dina arbetsuppgifter
Helsingborgs bibliotek söker nu en engagerad medarbetare till avdelning Läs vars uppdrag är att arbeta med läsinspiration för alla åldrar och målgrupper.
Som bibliotekarie med fokus på vuxna är du en nyckelperson i vårt läsfrämjande arbete för målgruppen. Du möter våra besökare i bibliotekets vardag, genom bemanning, programverksamhet och samarbeten - både i våra lokaler och ute i samhället. Att möta människor är ett av bibliotekets viktigaste uppdrag, och vi söker dig som får energi av att skapa meningsfulla möten.
Du arbetar lyhört och individanpassat i bemanningen, där handledning, vägledning och inspiration är centrala delar. Du håller i aktiviteter som författarsamtal, bokcirklar och besök på LSS, och bidrar till att göra biblioteket till en levande plats för samtal och utveckling.
Du utvecklar din kompetens genom aktiv omvärldsbevakning och tar ett tydligt eget ansvar för lärande - samtidigt som du generöst delar med dig av din kunskap till kollegor.
Arbetsuppgifter i urval
• Vara värd i bibliotekets verksamhet, bemanna och möta användare med vägledning och handledning - individuellt och i grupp
• Främja, inspirera och förmedla litteratur och kunskap
• Planera och genomföra aktiviteter och projekt i och utanför bibliotekets lokaler
• Handleda i det digitala landskapet och använda tekniska verktyg i olika sammanhang
• Skapa och upprätthålla samarbeten och nätverk, både internt och externt
• Omvärldsbevaka och bidra till både din egen och kollegors kompetensutveckling
• Delta i och driva utvecklingsarbete
Du blir en del av Helsingborgs bibliotek, vilket innebär att tjänstgöring kan ske på stadsbiblioteket, våra områdesbibliotek eller biblioteksbussen. Kvälls- och helgtjänstgöring förekommer.
För närvarande är tjänsten är delvis placerad på Idé A Drottninghög, vårt mest besökta områdesbibliotek med stark lokal förankring, många samarbetspartners och ett rikt utbud av aktiviteter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har ett tydligt fokus på bemötande och förmåga att se varje besökares individuella behov av service och handledning. Du har erfarenhet av att arbeta pedagogiskt och det är meriterande om du har drivit projekt tidigare. Erfarenhet av och engagemang för barn och unga är viktigt då det är en målgrupp vi alla möter i våra bibliotek.
Du har ett stort intresse för litteratur, särskilt för vuxna, och brinner för att förmedla läsupplevelser. Du har ett agilt förhållningssätt till förändringar i omvärlden och i verksamheten. Du är en person som lätt bygger och underhåller ett brett kontaktnät, både inom och utanför organisationen, och du ser gärna möjligheter och kommer med nya idéer som utvecklar verksamheten.
Du tycker om att arbeta med människor och visar förståelse och intresse för andras perspektiv. Du kan tydligt och tryggt presentera information, hålla i aktiviteter och samtal på ett engagerande sätt. Du har god förmåga att planera och organisera ditt arbete på ett strukturerat sätt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. I rekryteringsprocessen använder vi oss av urvalsfrågor och lägger stor vikt vid dessa i urvalsarbetet.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Som en del av rekryteringsprocessen kommer vi att begära in ett utdrag från polisens belastningsregiseter. Utdraget beställer du själv från polisens hemsida.
Sista dag att ansöka är 2025-11-26.
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Tillträdesdatum: 2 februari eller enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller legitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädarehttps://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/ Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Avdelningschef, Läs
Martina Gunnarsson martina.gunnarsson@helsingborg.se 042-106906 Jobbnummer
9602300