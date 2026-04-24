Bibliotekarie med fokus barn- & ungdomar, Danderyds kommun
2026-04-24
Var med och gör Sveriges bästa kommun ännu bättre. Danderyds kommun erbjuder gemenskap, utveckling och delaktighet på jobbet. Vi gör skillnad och skapar värde i vardagen i dialog med alla som lever, bor och verkar här. Genom närhet och korta beslutsvägar får du möjlighet att ta ansvar och jobba med både delar och helhet i ditt yrke. Här växer vi tillsammans med engagerade invånare, företag och kompetenta kollegor i trädgårdsstadens vackra miljö. Ta steget till ett utvecklande och hållbart arbetsliv i en lagom stor kommun nära allt.
Vill du vara med och utveckla Biblioteken i Danderyd? Vi söker nu en engagerad och självgående bibliotekarie till Djursholms bibliotek, med ett särskilt fokus på barn och ungdomsverksamheten.
Biblioteken i Danderyd består av fyra bibliotek: Danderyds bibliotek i Mörby centrum, Djursholms bibliotek, Enebybergs bibliotek och Stocksunds bibliotek. Vi arbetar tillsammans för att skapa en relevant och intressant biblioteksverksamhet som utgår från biblioteksplan, barnkonventionen och kommunens övergripande verksamhetsmål.
Vår biblioteksplan sträcker sig från 2025-2030 med tre viktiga fokusområden: läsfrämjande och kulturupplevelser, kunskap och information samt tillgängliga mötesplatser som genomsyras av tillgänglighet, delaktighet och trygghet.
Arbetsuppgifter
Som bibliotekarie i Danderyds kommun arbetar du för att biblioteket ska vara tillgängligt och välkomnande för alla du möter, vi har ett brett utbud för barn, ungdomar och vuxna. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att bemanna informationsdisken, ge litteraturvägledning, arbeta i digitala miljöer, arbeta med bokuppsättning, mediehantering, inköp och lokalisering av media. Du arbetar nära dina kollegor och tillsammans utvecklar ni biblioteksverksamheten.
Samtliga i verksamheten har olika fokusområden, till exempel program, barn och ungdomar samt uppsökande verksamhet. Just nu söker vi en bibliotekarie till biblioteket i Djursholm med fokus på barn ungdomar. Fokusområdet innebär att locka till läslust och språkutveckling för målgruppen. Genom bokprat och aktiviteter. Du samarbetar med dina kollegor och nätverkar med bland annat skola och förskola.
Har du ett stort intresse för att arbeta med barn och ungdomar? Har du förmågan att skapa engagerande aktiviteter för dessa målgrupper? Är du van att möta målgrupperna och ha bokprat, boksamtal och biblioteksvisningar? Då är du den vi söker!
Din huvudsakliga tjänstgöring är på Djursholms bibliotek. Kvälls- och lördagstjänstgöring ingår enligt schema.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har examen i Biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig
* Kan hålla i bokprat och biblioteksvisningar
* Har god muntlig och skriftlig förmåga i det svenska språket
* Arbetet förutsätter att du har en god litteraturkännedom om barn- och ungdomslitteratur.
Vi lägger stor vikt vid personliga kompetenser och söker dig som är initiativtagande, kommunikativ och trivs i en samordnande roll. Vidare behöver du vara strukturerad och kunna skapa dig en god överblick över verksamheten. Du har även ett stort engagemang för arbetet, är kreativ samt tycker om att samarbeta med kollegor och andra lokala aktörer. Du behöver även kunna arbeta självständigt, ta ansvar och bidra med nya idéer till verksamheten.
Den som erbjuds denna tjänst behöver uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas. Beställning av ett sådant kan göras på www.polisen.se.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Schema. Kvälls- och helgarbete enligt schema
Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare. Besök gärna vår jobbportal https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobba/
om du vill veta vad våra chefer säger om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Här kan du också samla information, bland annat om våra förmåner. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321309". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Danderyds kommun
(org.nr 212000-0126)
Vendevägen 7 (visa karta
)
182 69 DANDERYD Arbetsplats
Danderyds kommun, Biblioteken Kontakt
Bibliotekschef
Ann-Helen Gustafsson ann-helen.gustafsson@danderyd.se 08-568 911 83 Jobbnummer
9873250