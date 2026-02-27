Bibliotekarie med extra ansvar för skolsamverkan
2026-02-27
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Kultur- och fritidsförvaltningen söker en bibliotekarie med extra samverkansansvar för skolsamverkan med inriktning läsfrämjande och MIK
Vi startar nu, tillsammans med skolförvaltningen, en ny organisering med ett team av tre skolbibliotekarier anställda av skolförvaltningen och två bibliotekarier med extra samverkansansvar anställda av Kultur- och fritidsförvaltningen. Tillsammans ska vi verka för ökad likvärdighet och kvalitet inom grundskola och anpassad grundskola - och öka samverkan mellan folk- och skolbiblioteken. Välkommen att utmana och utmanas tillsammans med oss!
I rollen som utvecklare av biblioteksverksamhet med inriktning skolbibliotek och folkbibliotek i samverkan har du möjlighet att vara med och bygga upp organisationen och utforma uppdraget på ett nytänkande och framåtblickande sätt. Satsningen är en strategisk samverkan mellan kultur- och fritidsförvaltningen och skolförvaltningen för att utveckla skolbiblioteken till pedagogiska nav i staden och för att bygga broar till folkbiblioteksverksamheten
I teamet ingår fem personer. Du kommer arbeta nära kollegor på Språkcentrum Mölndal vilket ger dig möjlighet att vara en gränsgångare och länk mellan skolans värld och barns och ungas biblioteksbehov på fritiden. Tillsammans arbetar ni för ett utvecklat samarbete mellan skolbibliotek och folkbibliotek och för att stärka elevernas tillgång till ett bemannat och aktivt skolbibliotek.
Tjänsten som denna annons gäller har ett extra fokus på barn och ungas läsutveckling och medie- och informationskunskap (MIK).Publiceringsdatum2026-02-27ArbetsuppgifterDina arbetsuppgifter
Som bibliotekarie med extra ansvar för samverkan med skolan kommer du att delta i utvecklingsinsatser genom det nybildade skolbiblioteksteamet. Ditt arbete kommer att fokusera på att stärka samarbetet mellan skolbibliotek och folkbibliotek, samt att utveckla gemensamma arbetssätt och resurser. Du kommer att genomföra insatser på såväl folkbibliotek som på skolor, som exempelvis MIK-lektioner, bokprat eller andra läsfrämjande insatser.
Dina arbetsuppgifter innefattar
Utvecklingsinsatser för ökat samarbete mellan folkbibliotek och skolbibliotek. Exempelvis:
Stödja utvecklingen av skolbibliotekens fysiska rum
Stödja uppbyggnaden av mediebestånd, mediaprocesser och flöden kring media samt gemensamma databaser och e-boksutbud.
Stödja utvecklingen av arbetssätt och metoder för de som ansvarar för skolbiblioteken.
Ha en aktiv omvärldsbevakning för att hålla dig uppdaterad om trender och utveckling inom biblioteksområdet.
Planera och genomföra utbildningsinsatser för bl a skolbiblioteksansvariga, ibland i samverkan med folkbibliotekens barn- och ungdomsbibliotekarier.
Vara länk mellan elever i skolan och barn och ungas biblioteksbehov på fritiden, och därigenom bidra till en helhetssyn på barns och ungas läsning och lärande. Ditt arbete utgår både från de behov som lyfts i stadens skolbiblioteksnätverk. Teamet ansvarar för ett gemensamt årshjul med fasta aktiviteter.
Vara del av folkbiblioteksverksamheten genom exempelvis verksamhet riktad mot barn och unga och deras vuxna.
Delta i nätverk i exempelvis VGR:s skolbiblioteksgrupp, skolbibliotekarier och skolbiblioteksansvariga (skolbiblioteksnätverket) inom staden samt folkbibliotekens samordningsgrupp barn och unga och folkbibliotekens Ungdomsråd. Profil
Det är en självklarhet för dig att alltid ha målgruppens bästa för ögonen, och du drivs av att möta och hjälpa barn och ungdomar. Som person är du kreativ, nyfiken och handlingskraftig. Du är samarbetsvillig och flexibel i ditt dagliga arbete, och du har ett genuint intresse för att bygga broar mellan olika verksamheter. Du har en förmåga att se helheten i komplexa frågor och hitta vägar till lösning.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
har en för uppdraget relevant akademisk examen med minst kandidat, företrädesvis inom biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant
har ett starkt pedagogiskt driv och känner glädje för arbete med barn och unga, både inom skola och på fritid.
har erfarenhet av folk- eller skolbibliotek
har god kunskap om MIK-relaterade frågor som AI, källkritik/källtillit och förstår mediernas roll i samhället
kommunicerar obehindrat i tal och skrift på svenska och gärna fler språk
är uppdaterad inom litteraturutgivningen för målgruppen
är stabil, självgående och kan ta dig an många oplanerade varierande uppgifter
är en nyfiken och lösningsfokuserad lagspelare som har en vilja att utveckla hela biblioteksverksamheten
är omvärldsorienterad och påläst om barns livsvillkor
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av pedagogiskt arbete
Erfarenhet av att hålla utbildningar och prata inför grupper
Erfarenhet av att arbeta med nätverk och samverkan mellan olika verksamheter
B-körkort.
Övrig information
Enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Detta berör alla anställda som arbetar eller befinner sig i lokaler med elever under 18 år. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka två veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du erbjuds tjänsten. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Utdraget "skola eller förskola" ska användas. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
