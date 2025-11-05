Bibliotekarie med ansvar för "Boken kommer" och tillgängliga medier
2025-11-05
Strömstads kommun är en liten och nära organisation där alla är viktiga och arbetar tillsammans för att leverera bästa möjliga service.
Biblioteken är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen i Strömstads kommun.
Kommunens huvudbibliotek och grundskolornas skolbibliotek bildar tillsammans en organisation som leds av bibliotekschefen.
Skolbiblioteken samarbetar med skolans pedagoger för att främja elevens läsförmåga genom att skapa nyfikenhet runt böcker och läsning.
På folkbiblioteket kommer våra besökare för att läsa tidning, studera, låna böcker, använda bibliotekets datorer och delta i aktiviteter som bokcirklar och sagostunder. Vi har ett samarbete tillsammans med Sotenäs, Tanum och Munkedal. Det innebär att vi har ett gemensamt bibliotekssystem.
Då en av våra medarbetare nu går i pension söker vi en engagerad bibliotekarie som vill ta vid arbetet med boken kommer och tillgängliga medier.
Vi söker dig som med lust och engagemang vill vara med och driva vår verksamhet vilken främst vänder sig till de grupper som på grund av olika funktionsnedsättningar har svårt att ta sig till biblioteket. Du kommer också att arbeta med tillgängliga medier så som Daisy, och Legimus. Egenskaper som är viktiga för tjänsten är att du är utåtriktad, initiativrik, har god serviceförmåga och tycker om att arbeta i team.
Som socialbibliotekarie arbetar du aktivt med att stärka bibliotekets roll som en trygg mötesplats i samhället. Du samarbetar med kollegor, föreningar, kommunala verksamheter och civilsamhället för att nå ut till grupper som av olika skäl har långt till biblioteket exempelvis äldre och personer med funktionsvariationer.
Arbetet är utåtriktat och relationsskapande, med fokus på läsfrämjande insatser och digital delaktighet. Du har ansvar för boken kommer och planerar och genomför aktiviteter som bokcirklar och andra inkluderande program. Du är också delaktig i utvecklingen av bibliotekets mediebestånd utifrån målgruppernas behov.
Tjänsten är en del av folkbibliotekets organisation, vilket ger goda möjligheter till kollegialt utbyte och samarbete med andra bibliotekarier. Tjänstgöring i informationsdisken ingår.
Tillträde 30/1 eller enligt överenskommelse.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen i Biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Vi vill att du har goda IT-kunskaper, god litteraturkännedom och pedagogisk förmåga. Du får gärna vara insatt i de speciella frågor som rör den typ av biblioteksverksamhet som Boken kommer står för. Det är viktigt att du har lätt uttrycka dig i tal och skrift och att du har en god vana att arbeta med informationssökning. Meriterande är det dessutom om du har en vana vid och intresse för att arbeta med ny teknik som är förknippad med biblioteksverksamhet.
Du har goda kunskaper inom medie- och informationskunnighet (MIK), digitala verktyg och gärna erfarenhet av att planera och genomföra programverksamhet.
Som person är du utåtriktad, lyhörd och trygg i mötet med människor från olika bakgrunder. Du har lätt för att arbeta både självständigt och i team, är flexibel och har god samarbetsförmåga.
För tjänsten krävs mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift samt B-körkort.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
