Bibliotekarie inom forskarstöd och vetenskaplig publicering
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag / Bibliotekariejobb / Göteborg Visa alla bibliotekariejobb i Göteborg
2026-07-07
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Chalmers bibliotek söker dig som vill arbeta med bibliotekets stöd till forskare och doktorander. Här får du en varierad roll där du kombinerar rådgivning inom vetenskaplig publicering med arbete kring registrering, kvalitetssäkring och hantering av forskningsinformation och metadata.
Genom ditt arbete bidrar du till att göra Chalmers forskning mer synlig, sökbar och användbar samtidigt som du är med och stärker lärosätets arbete med öppen vetenskap.
Information om avdelningenhttps://www.lib.chalmers.se/
är en central mötesplats för lärande, forskning och innovation. Vi arbetar för att skapa tillgängliga och inspirerande biblioteksmiljöer som stödjer högskolans utbildning och forskning. Som enda lärosätesbibliotek i Sverige är Chalmers bibliotek integrerat i en institution, Vetenskapens kommunikation och lärande. Det ger fördelar som närmare samverkan med både forskning och utbildning.
Biblioteket består av två avdelningar: Informationsresurser och vetenskaplig publicering, samt Lärande och lärandemiljöer. Tjänsten är placerad på den förstnämnda, där vi arbetar med forskarstöd, bibliometri och media. Avdelningen består av ett tjugotal medarbetare - bibliotekarier, bibliometriker och en specialist inom informations- och databehandling.
Beskrivning av tjänsten
Som bibliotekarie inom forskarstöd arbetar du med bibliotekets stöd inom vetenskaplig publicering och ansvarar för registrering, kvalitetssäkring och hantering av forskningsinformation i Chalmers Research och andra relevanta system.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att:
ge vägledning till forskare och doktorander kring publiceringsprocessen, exempelvis val av publiceringskanal, licenser och forskningsfinansiärers krav
ge support och vägledning kring bibliotekets och lärosätets publicerings- och forskningsinformationssystem
registrera, granska och kvalitetssäkra metadata för vetenskapliga publikationer
följa upp och hantera informationsflöden mellan olika system
bidra till utveckling och dokumentation av rutiner, processer och arbetssätt
identifiera förbättringsmöjligheter och bidra till utvecklingen av bibliotekets arbete med forskarstöd
Anställningsform
Tillsvidareanställning på heltid. Provanställning kan tillämpas.Publiceringsdatum2026-07-07Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant
god förståelse för forskningsprocessen och villkoren för vetenskaplig publicering
erfarenhet av arbete med forskningsinformation, inklusive metadatahantering och kvalitetssäkring i relevanta informationssystem
erfarenhet av användarstöd, rådgivning eller service inom informations- eller biblioteksverksamhet
mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
kunskap om Open Science med fokus på vetenskaplig publicering och öppen tillgång till publikationer
kunskap om publiceringsavtal, licenser och upphovsrätt
erfarenhet av support och användarstöd i akademisk miljö
intresse för och kunskap om AI:s möjligheter och begränsningar inom vetenskaplig publicering och forskningsstödDina personliga egenskaper
Rollen passar dig som trivs med att arbeta nära forskare, doktorander och kollegor och som motiveras av att ge kvalificerat och serviceinriktat stöd. Du har lätt för att skapa goda samarbeten, är lyhörd för användarnas behov och kan förklara komplex information på ett tydligt och användbart sätt, anpassat till olika målgrupper.
Du är noggrann, analytisk och arbetar strukturerat. Du har ett öga för detaljer samtidigt som du ser helheten och förstår hur processer, informationsflöden och system hänger ihop.
Du arbetar självständigt, tar initiativ och ser möjligheter att utveckla arbetssätt, rutiner och tjänster. Du tar ansvar för att driva förbättringar som bidrar till verksamhetens utveckling.
Att arbeta på Chalmers
Chalmers värdeord: öppenhet, respekt, delaktighet, mångfald och kvalitet, genomsyrar synen på vår arbetsmiljö och våra medarbetare. Vi erbjuder en stimulerande arbetsplats i en akademisk miljö, där studenter och medarbetare drivs av att skapa värde för en hållbar framtid.
Våra förmåner för anställda omfattar bland annat:
Flexibilitet att arbeta på distans med hänsyn till verksamhetens behov.
Semester upp till sju veckor per år.
Kollektivavtal med föräldralön, sjukpenningtillägg, läkemedelskostnader, löneväxling, pension, inarbetade dagar samt flextid.
Friskvårdsbidrag samt en friskvårdstimma varje vecka under betald arbetstid.
Här kan du läsa mer om våra https://www.chalmers.se/om-chalmers/arbeta-hos-oss/chalmers-som-arbetsgivare/formaner-och-villkor/
och hur det är att https://www.chalmers.se/om-chalmers/arbeta-hos-oss/.
Ansökningsförfarande
Ansökan ska vara märkt med namn och dokumenten sparas som PDF-filer enligt nedan:
CV
Personligt brev
1-2 sidor
Övrigt (valfritt)
Eventuella intyg, betyg etc.
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del av ansökningsprocessen.
Sista dag att ansöka är 2 augusti, 2026
Vid frågor, vänligen kontakta
Nadja Neumann, Avdelningschef på Informationsresurser och vetenskaplig publicering, mailto:nadja.neumann@chalmers.se
• ** Chalmers undanber sig alla erbjudanden om ytterligare jobbannonsering eller rekryteringsstöd i samband med denna rekrytering. ***
Chalmers tekniska högskola i Göteborg forskar och utbildar inom teknik och naturvetenskap på hög internationell nivå. Universitetet har 3 100 anställda, 10 000 studenter och utbildar ingenjörer, arkitekter och sjöbefäl. Med vetenskaplig excellens som grund utvecklar Chalmers kompetens och tekniska lösningar för en hållbar värld. Genom globalt engagemang och entreprenörsanda skapar vi innovationskraft, i nära samarbete med övriga samhället.
Chalmers grundades 1829 och har än idag samma motto: Avancez – framåt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
(org.nr 556479-5598), https://www.chalmers.se/
Chalmers tekniska högskola (visa karta
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412 96 GÖTEBORG Arbetsplats
Chalmers tekniska högskola Jobbnummer
9995858