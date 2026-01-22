Bibliotekarie i Ryd, kombinerad folk- och skolbibliotekarie
2026-01-22
Vill du bli hela Ryds nya bibliotekarie?
Ryd är den näst största orten i Tingsryds kommun, med ett aktivt föreningsliv, en F-6 skola med fritidshem och ett livaktigt filialbibliotek, Ryds folkbibliotek. Här arbetar redan en biblioteksassistent som är väl förankrad i lokalsamhället.
Nu söker vi en engagerad bibliotekarie som får en unik möjlighet att skapa helhet i Ryds biblioteksverksamhet. Du kommer att vara skolbibliotekarie på Trojaskolan och filialansvarig för Ryds bibliotek, en roll där du följer låntagare från första början och göra skillnad för läsning och lärande. Publiceringsdatum2026-01-22Om tjänsten
• Placering: Ryds bibliotek och Trojaskolan, med viss tid på huvudbiblioteket i Tingsryd för samarbete och kompetensutbyte.
• Du blir en del av Bildningsförvaltningen och arbetar under biblioteks- och kulturchefen tillsammans med kollegor i kommunens bibliotek samt med pedagogiska personal på Trojaskolan Dina arbetsuppgifter
• Sedvanliga bibliotekarieuppgifter inom folk- och skolbibliotek.
• Utveckla och samordna biblioteksverksamheten i Ryd.
• Se över och förnya arbetsmetoder.
• Stärka elevernas informationskompetens och källkritiska förmåga.
• Planera och genomföra programverksamhet.Kvalifikationer
• Krav, utexaminerad bibliotekarie
• Meriterande: Erfarenhet från både skol- och folkbibliotek
• Dokumenterat arbete med läsfrämjande, källkritik och programverksamhet
• Intresse för aktuell forskning och debatt kring bibliotekens roll i samhället
Vi erbjuder
• Ett stimulerande arbete med stor möjlighet att påverka
• Ett engagerat team och nära kontakt med lokalsamhället
• Möjlighet att utveckla framtidens biblioteksverksamhet
Löpande intervjuer tillämpas Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C299552". Omfattning
