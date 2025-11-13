Bibliotekarie för vikariat sökes till Arboga bibliotek
2025-11-13
På Arboga bibliotek medverkar du till att ge en biblioteksservice av hög kvalitet, och till att göra biblioteket angeläget och tillgängligt för alla. Nu söker vi dig som vill vara med oss i arbetet med att utveckla biblioteksverksamheten i Arboga.
Arboga bibliotek ligger centralt beläget vid Arbogaån, mitt i stadskärnan klassad som riksintresse. Här finns även kommunens medborgarkontor.
Vi som personalgrupp består av nio medarbetare, som var och en på olika sätt medverkar till att uppfylla det statliga uppdraget, de politiska målen och bibliotekets samarbeten med barnomsorg, skola, äldreomsorg, föreningslivet och civilsamhället i övrigt.
Arboga bibliotek ingår i Bibliotek i Västmanland, där samtliga av länets kommuner ingår. Vi delar samma bibliotekskatalog och delar med oss av våra medier till varandra.
Biblioteket lyder under fritids- och kulturnämnden, som även ansvarar för föreningsstöd, idrottsanläggningar, bad och hallar.

Dina arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår ordinarie bibliotekssysslor som informationstjänstgöring och mediefrågor, men också utåtriktad och uppsökande verksamhet för Boken kommer-låntagare kan förekomma såväl som programverksamhet.
Du planerar och genomför läsfrämjande och skapande aktiviteter för barn och unga både på biblioteket och på andra platser.
Vi värdesätter att du har ett stort intresse för läsning, litteratur och kunskapsorganisation, och att du uppskattar möten och samtal med besökare och låntagare.Kvalifikationer
Biblioteksexamen eller motsvarande kompetens i form av bibliotekserfarenhet, gärna med vana av arbete med någon av våra prioriterade grupper: barn och unga, personer med funktionsnedsättningar, flerspråkiga. Du bör vara lyhörd och kreativ, samt ha förmåga att arbeta självständigt. Vi förutsätter att du har goda IT-kunskaper och är öppen för att använda digitala verktyg.
Du bör ha ett stort intresse av att arbeta med människor.
Erfarenhet av att ha arbetat med vårt biblioteksdatasystem Koha är en fördel.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Körkortskrav
Körkort är en fördel.
Arbetstid och omfattning
Vikariat med varaktighet fram till och med 2026-05-31. Tjänstgöringsgrad 80 %, eventuellt mer.
Kvälls- och helgtjänstgöring ingår.
Tillträde omgående eller enligt överenskommelse.Ersättning
Månadslön. Individuell lönesättning.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 2025-11-28.
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Arboga kommun
(org.nr 212000-2122) Arbetsplats
Arboga kommun, Biblioteket Kontakt
Bibliotekschef
Kajsa Fex Fritz 0589-873 04 Jobbnummer
9603565