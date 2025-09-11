Bibliotekarie/bibliotekspedagog med digital och teknisk inriktning
Härnösands Kommun / Bibliotekariejobb / Härnösand Visa alla bibliotekariejobb i Härnösand
2025-09-11
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.
Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.
Härnösand är en del av Höga Kusten med världsarvsnaturen ständigt närvarande. Här har vi havet mitt i staden.
Stoltheten för vår plats är stor och gemenskapen stark. Skaparkraften ger innovativa företag och ett förenings- och kulturliv som lever på bredden och levererar på höjden.
I Härnösand finns tid för upplevelser tillsammans.Om tjänsten
Härnösands bibliotek är en enhet inom tillväxtavdelningen som tillhör kommunstyrelseförvaltningen i Härnösands kommun. I tillväxtavdelningen ingår förutom enheten för bibliotek även näringsliv, utveckling, kultur och strategisk samhällsutveckling.
Tillväxtavdelningen leder kommunens arbete med att främja samhällsutvecklingen i Härnösand och med att se till att kommunen är attraktiv för företag, besökare och boende. Biblioteksverksamheten är organiserad i team Demokrati och team Läsfrämjande.
Vi söker en bibliotekarie/bibliotekspedagog som har ett intresse för och är duktig på det digitala och det tekniska!
Vi behöver dig som vill vara en guide och ledstjärna och tillsammans med barn och vuxna utforska teknik och AI klokt, kreativt och källkritiskt - och bygga en starkare demokrati och en mer hållbar framtid.
Arbetsuppgifter
Som bibliotekarie/bibliotekspedagog med digital och teknisk inriktning ingår du i team Demokrati och arbetar nära kollegorna i teamet. Du ansvarar för den pedagogiska verksamheten i Digidelcenter, särskilt riktat till barn och ungdomar. Du arbetar med verksamhetsutveckling kopplat till Digidelcenter och våra musik- podd, film- och fotostudios.
Du är också bibliotekets it-samordnare som samarbetar med kommunens it-avdelning och du ger digital och teknisk handledning samt service i biblioteks informationsdisk. Tillsammans med kollegor planerar, genomför och utvärderar du program och aktiviteter.
Du är aktiv med att omvärldsbevaka och du deltar i regionala och nationella nätverk samt samarbetar med interna verksamheter i kommunen och med externa aktörer.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen i biblioteks- och informationsvetenskap, kandidat eller högre, pedagogisk examen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivare anser vara likvärdig. Du ska ha arbetat pedagogiskt med handledning, särskilt med barn och ungdomar. Du har ett stort tekniskt och digitalt kunnande. Du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift samt B-körkort.
Meriterande är om du har arbetat på bibliotek, har erfarenhet av MIK; medie- och informationskunnighet, inkl källkritik och informationspåverkan samt digitala utvecklingsprocesser. Önskvärt är att du är van att hålla presentationer både fysiskt och digitalt och erfarenhet av att anordna evenemang och programaktiviteter särskilt riktat till barn och ungdomar.
Som person har du en personlig mognad, du är trygg, stabil, och har självinsikt. Du är problemlösande och identifierar och analyserar problem och arbetar för att hitta lösningar. Du är initiativtagande och kreativ, kommer med idéer, sätter i gång aktiviteter och ser nya angreppssätt med ett nytänkande som leder till resultat. Du är självgående och tar ansvar för din uppgift och strukturerar själv ditt angreppssätt. Du har också samarbetsförmåga och kan relatera till andra människor på ett lyhört och smidigt sätt.
Övrig information
Omfattning: Heltid
Lön: Individuell lönesättning
Startdatum: 2025-09-01 eller efter överenskommelse
I tjänsten ingår kvälls- och helgtjänstgöring
Fackliga representanter går att nå via kommunens växel 0611-34 80 00.
För att bli aktuell för anställning krävs det att du vid intervjutillfället:
- Visar giltig ID-handling.
- Vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis.
- Har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd.
- Vid behov uppvisar giltigt körkortstillstånd.
- Vid behov uppvisar giltig yrkeslegitimation.
Vid vissa tillsättningar sker säkerhetsprövning.
Om du bli aktuell för en sådan tjänst krävs det att du:
- Genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning
Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härnösands kommun
(org.nr 212000-2403), http://www.harnosand.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Härnösands Kommun Kontakt
Bibliotekschef
Susanne Hägglund susanne.hagglund@harnosand.se 070-685 54 23 Jobbnummer
9504911