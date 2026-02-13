Bibliotekarie - vik inr mediehantering, användarstöd och undervisning
2026-02-13
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Campus Helsingborgs bibliotek är en del av Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek, som utgör en central lär- och studiemiljö för studenter, forskare och lärare.
Vi söker nu en bibliotekarie för ett vikariat med varierat och utvecklande arbetsinnehåll. Placeringen på Campus Helsingborg innebär att du blir en viktig del i ett mindre arbetslag, som präglas av gott samarbete, engagemang och flexibilitet. Vi strävar efter ett tryggt och kreativt klimat där vi värnar om varandra och trivs tillsammans. God samarbets- och kommunikationsförmåga är därmed en framgångsfaktor och en förutsättning för att kunna ingå i arbetslaget.
Arbetsuppgifter
Tjänsten är ett vikariat där arbetsuppgifterna skiftar något över tid, beroende på verksamhetens behov. Vikariatets längd: från och med 2026-03-16 (eller enl överenskommelse) till och med 2027-06-30.
Under 2026 ligger tyngdpunkten på:
- Mediehantering och samlingsarbete.
- Användarstöd med särskilt fokus på tillgänglighet, inklusive att boka och genomföra talbokssamtal med studenter som har behov av tillgänglig kurslitteratur (Legimus).
Tillsammans med dina kollegor arbetar du även i bibliotekets informationsdisk, och andra sedvanliga bibliotekarieuppgifter kan förekomma
Under våren 2027 ligger tyngdpunkten på:
- Mediehantering och samlingsarbete.
- Undervisning i informationskompetens inom Campus Helsingborgs utbildningar, i samarbete med kollegor.
Tillsammans med dina kollegor arbetar du även i bibliotekets informationsdisk, och andra sedvanliga bibliotekarieuppgifter kan förekomma.
Arbetet kräver god förmåga att planera och prioritera, då arbetsbelastningen varierar över terminerna. Du arbetar nära kollegor i flera team och bidrar till bibliotekets gemensamma utvecklingsarbete.
- Examen i biblioteks- och informationsvetenskap, eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Meriterande:
- Erfarenhet av mediehantering, exempelvis förvärv, gallring och katalogisering.
- Erfarenhet av arbete med tillgänglig litteratur, talböcker eller Legimus.
- Erfarenhet av användarstöd eller servicearbete i bibliotek eller liknande verksamhet.
- Erfarenhet av undervisning i informationskompetens.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är serviceinriktad, noggrann och har god omdömesförmåga. Du är lyhörd i mötet med användare, kan hantera förtroendefulla samtal på ett professionellt sätt och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Lunds universitet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.
