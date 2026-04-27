Bibliotekare till Sundsvalls stadsbibliotek
Sundsvalls kommun, Kultur och fritid / Bibliotekariejobb / Sundsvall Visa alla bibliotekariejobb i Sundsvall
2026-04-27
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sundsvalls kommun, Kultur och fritid i Sundsvall
Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en drivande kraft inom digital utveckling och artificiell intelligens och tillsammans skapar vi smarta lösningar för Sundsvallsborna idag och i framtiden.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Din nya arbetsplats
Sundsvalls stadsbibliotek är en del av avdelningen Bibliotek, kultur och museer inom Kultur- och fritidsförvaltningen i Sundsvalls kommun. Verksamheten består av ett huvudbibliotek i Kulturmagasinet, sju närbibliotek samt ett mobilt bibliotek.
Bibliotekens uppdrag är att erbjuda fri och likvärdig tillgång till information, litteratur och kultur för alla kommuninvånare. Genom läsfrämjande arbete, digitala tjänster och tillgängliga mötesplatser bidrar biblioteken till bildning, delaktighet och ett demokratiskt samhälle. Särskilt fokus läggs på barn och unga, digital inkludering samt uppsökande och mobila insatser för att nå fler.
Vi söker nu en bibliotekarie till den läsfrämjande enheten. Varmt välkommen med din ansökan!
Så här bidrar du i rollen som bibliotekarie
Tjänstens huvudsakliga uppdrag är att arbeta med läsfrämjande verksamhet. Du blir en del av enheten Läsfrämjande som har huvudansvar för läs- och språkfrämjande arbete både vid huvudbiblioteket och vid närbibliotek. Enheten arbetar aktivt i kommunens prioriterade områden och i nära samverkan med både interna och externa aktörer. Inom enheten är vi 14 medarbetare som tillsammans utvecklar och genomför bibliotekets läsfrämjande verksamhet.
I tjänsten ingår också att ha fokus på digitala medier som e-litteratur, streamingtjänster, databaser. Det innebär att dels bevaka digitala mediers utveckling inom biblioteksområdet, dels se till så verksamheten så långt det är möjligt kan möta biblioteksanvändarnas behov av digitala medier. I uppdraget ingår också att stödja kollegorna i digital medieanvändning och i hur digitala medier kan användas i läsfrämjande verksamhet.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
ingå i olika arbetsgrupper som har att genomföra läsfrämjande insatser, som Boken kommer, bokcirklar och fördjupade boksamtal.
anordna och leda läsfrämjande aktiviteter, visningar och program för olika målgrupper.
följa utvecklingen inom den läsfrämjande verksamheten.
bevaka digitala mediers utveckling och biblioteksanvändarnas behov av digitala medier.
stödja kollegor i digital medieanvändning och hur digitala medier kan användas i läsfrämjande verksamhet.
ansvara för verksamheten på ett närbibliotek: urval och inköp av media, planera och genomföra aktiviteter samt bemanning.
bemanna informationsdisk vid huvudbiblioteket
kvälls- och helgtjänstgöring ingår.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har en akademisk examen i biblioteks- och informationsvetenskap, eller annan likvärdig akademisk utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig för uppdraget. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete vid bibliotek, läsfrämjande arbete samt arbete med digitala medier inom biblioteksverksamhet.
Du har god förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska, både i tal och skrift. Vidare har du god litteraturkännedom och god digital kompetens. Det är viktigt att du har ett intresse för läsfrämjande arbete och dess betydelse, samt för biblioteksutveckling utifrån användarnas behov. Du har förmåga att pedagogiskt vägleda biblioteksanvändare och kollegor i användningen av digitala medier.
För att lyckas i uppdraget har du ett flexibelt förhållningssätt och kan anpassa ditt arbete utifrån verksamhetens behov. Du är väl insatt i bibliotekets lagstadgade uppdrag och arbetar mål- och resultatorienterat. Du är serviceinriktad, utvecklingsorienterad och bidrar aktivt till verksamhetens utveckling. Vidare har du god samarbetsförmåga, arbetar självständigt och tar ansvar inom ditt uppdrag samt bidrar till en god arbetsmiljö.
Vi lägger stor vikt i personlig lämplighet.
Om rekryteringsprocessen
Den som erbjuds en anställning skall lämna ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister enligt SFS 2000:873. Blankett för beställning av utdrag ur belastningsregistret hittar du på www.polisen.se.
Bra att veta
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på www.nykommun.se/kommun/sundsvall/
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvalls kommun
(org.nr 212000-2411), http://sundsvall.varbi.com
Norrmalmsgatan 4 (visa karta
)
852 34 SUNDSVALL
Sundsvalls kommun, Kultur och fritid
Enhetschef
Anita Trombola 0730227704
9877930