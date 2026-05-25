Bi-Utvecklare Till Stockholms Läns Sjukvårdsområde (slso)
Vill du vara med och utveckla datadrivna arbetssätt i vården och skapa beslutsstöd som gör faktisk skillnad för patienter, medarbetare och ledning? Nu söker vi en BI-utvecklare till Enheten för Analys och Informatik. Publiceringsdatum2026-05-25Om företaget
Enheten för Analys och Informatik har i uppdrag att ge SLSO:s ledning och olika verksamheter verktyg för att följa upp, analysera och ta fram beslutsunderlag baserat på verksamhetsdata, framför allt från sjukvårdens journalsystem. Enheten arbetar med verksamhetsövergripande frågor och stöttar hela SLSO i utvecklingen av datadrivna processer.
Enheten ansvarar också för förvaltning av SLSO:s BI-stöd med tillhörande kringsystem. Vi sitter i ljusa och trivsamma lokaler vid Torsplan och erbjuder möjlighet att arbeta hemifrån upp till 50 % av arbetstiden.
Om rollen
Som BI-utvecklare hos oss arbetar du tillsammans med verksamhetsföreträdare i processen som säkerställer att ledningens och verksamheternas behov av uppföljning tillgodoses.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
Hämta in, förbättra och göra data tillgänglig från olika källsystem, till exempel journalsystem, ekonomisystem och personaldatasystem Utveckla rapporter, visualiseringar och andra beslutsstöd som används både strategiskt av ledning och operativt av vårdpersonal Arbeta med informations- och begreppsmodellering, med fokus på utveckling i SQL Server och Qlik Sense Samarbeta nära verksamhetsrepresentanter med fokus på uppföljning och verksamhetsutveckling
Arbetet innebär både utveckling, analys och dialog med verksamheten, där du blir en viktig länk mellan data, teknik och verksamhetsbehov.KvalifikationerKvalifikationer
Akademisk utbildning, exempelvis systemvetare, programmerare, ingenjör eller annan utbildning arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
Erfarenhet av programmering
Erfarenhet av arbete som BI-utvecklare
Mycket goda kunskaper i, och erfarenhet av, utveckling i SQL Server
Mycket goda kunskaper i, och erfarenhet av, utveckling i Qlik Sense
Du behärskar Svenska i tal och skrift, samt har grundläggande förståelse för engelska
Meriterande:
Erfarenhet av utveckling av datalager Erfarenhet av utveckling i SSRS och SSIS
Erfarenhet av att bygga ETL-flöden och integrationer Erfarenhet av arbete som DBA
Erfarenhet av att arbeta med stora databaser/datamängder inom sjukvården, inklusive utdata från journalsystem, med god kännedom om journalens termer och begrepp samt förståelse för sjukvårdens organisation och processerDina personliga egenskaper
Vi söker dig som har god problemlösande analysförmåga och kan sätta dig in i komplexa processer och omsätta dem till tydliga rapporter och visualiseringar. Du är serviceinriktad, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande och anstränger dig för att hitta lösningar som fungerar för verksamheten.
Vidare har du god samarbetsförmåga, arbetar bra tillsammans med andra och bidrar till att höja kompetensen i din omgivning. Du kommunicerar tydligt, säkerställer att budskap når fram och ställer relevanta frågor till beställare för att förtydliga behov och förfina beslutsstödet.
Vi ser även att du är självgående, tar ansvar för dina uppgifter, strukturerar ditt arbete och driver processer vidare med driv och engagemang, samtidigt som du är prestigelös och har fokus på verksamhetens bästa.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med möjlighet till distansarbete upp till 50 % av arbetstiden.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Verksamhetsstöd Kvalitet och FoUUI, Analys och informatik Kontakt
Christopher Medin christopher.medin@regionstockholm.se 08-12340133
