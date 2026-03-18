BI-utvecklare med fokus på Power BI och Azure
Vi söker en Junior/Intermediate Power BI Developer som vill vara med och utveckla en modern och datadriven analysmiljö i en global organisation. I rollen kommer du att bidra till att omvandla manuella och fragmenterade rapporteringsprocesser till en automatiserad och centraliserad lösning, där data används som grund för strategiska beslut. Du blir en del av ett team som arbetar nära verksamheten och spelar en viktig roll i att skapa tillförlitliga och insiktsdrivna dashboards som stödjer uppföljning, analys och kontinuerlig förbättring.Dina arbetsuppgifter
I rollen som Power BI Developer ansvarar du för att designa, utveckla och underhålla dashboards som samlar och visualiserar data från flera olika källor. Du arbetar med att modellera data och säkerställa hög datakvalitet, spårbarhet och versionshantering för att möjliggöra tillförlitlig analys. Vidare kommer du att utveckla skalbara lösningar med tydliga visualiseringar och användarvänliga funktioner, såsom drill-down och standardiserade nyckeltal.
Du samarbetar med flera intressenter inom organisationen för att definiera och förfina KPI:er, samt för att säkerställa att dataflöden och analyslösningar möter verksamhetens behov. Arbetet innefattar hela utvecklingscykeln - från kravinsamling och design till utveckling, test, implementation och vidareutveckling. Du bidrar även till att etablera och följa riktlinjer för kvalitet, dokumentation och governance inom BI-området.Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete med Power BI (Power BI Desktop och Power BI Service)
God kunskap inom DAX och Power Query
Erfarenhet av datamodellering och optimering av BI-lösningar
Förståelse för Power BI-arkitektur och best practices
Erfarenhet av att arbeta med Azure (t.ex. Azure SQL och Data Lake)
Förmåga att omvandla affärskrav till tekniska lösningar
Erfarenhet av hela utvecklingslivscykeln inom BI
God kommunikativ förmåga och vana att samarbeta med olika intressenter
Flytande engelska i tal och skrift
Meriterande kvalifikationer
Erfarenhet av arbete med governance och kvalitetsprocesser inom BI
Erfarenhet av versionshantering och samarbetsbaserad utveckling
Erfarenhet av att arbeta i agila teamAnställningsvillkor
Plats: Malmö
Omfattning: 100%
Uppdragsperiod: 30 mars 2026 - 31 augusti 2026 (möjlighet till förlängning)
Arbetstider: Heltid
Om du är redo att ta dig an en roll inom Power BI Developer och bidra med din kompetens och erfarenhet - tveka inte att skicka in din ansökan. Bifoga CV i din ansökan som tydligt visar att du har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella arbetet. Vi rekryterar kontinuerligt och ser fram emot att höra från dig!
Notera: Vi hanterar endast ansökningar som skickas in via vår karriärsida. Vänligen registrera din ansökan där för att säkerställa att den tas emot och behandlas korrekt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "teamtailor-7412874-1900996". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quattro Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556719-9962), https://careers.qbemanning.se
211 20 MALMÖ
