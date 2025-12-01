BI-utvecklare / BI-Specialist - Power BI & Fabric
2025-12-01
Söker du en roll där din förmåga att skapa förståelse i dataflöden gör skillnad för hela företaget? Där du tillsammans med kollegor skapar insikter och värdefulla lärdomar till vårt gemensamma arbete om att fortsatt vara först in i framtiden? Då kan det här vara rollen för dig.
Svensk Fastighetsförmedling söker nu en Business Intelligence utvecklare till vårt huvudkontor i centrala Stockholm. Hos oss landar du direkt in i en spännande resa mot att bli än mer datadrivna och framåtlutade. Under de senaste åren har vi byggt en Power-BI plattform inhouse som i hög grad är automatiserad. Idag använder både ledningen och fler än 250 ledare runtom i landet det nya verktyget för att följa upp och utveckla affären. Vi ser vilken skillnad det gör när man har tillgång till rätt statistik och relevanta nyckeltal och därför vill vi utveckla BI-infrastrukturen vidare. Vi söker dig som vill vara med och bygga nya BI-lösningar hos oss.
Om rollen
Vi söker nu en BI-utvecklare med intresse för att utveckla och stötta organisationens resa framåt. I rollen arbetar du nära Insights & Analytics och affären för att skapa tydliga, pålitliga och användarvänliga BI-lösningar. Rollen rapporterar till Insights & Analytics Manager som ingår i vårt Experience Team. Du blir en nyckelperson i att göra data begriplig, användbar och tillgänglig för hela organisationen.
Rollen är central i vår resa mot att bli en mer datadriven organisation och du blir en nyckelperson i att omvandla data till insikter för både kollegor på huvudkontoret och våra 250 kontorsledare runt om i landet.
Du arbetar i nära samarbete med Insights & Analytics Manager och du ansvarar för att säkerställa kvalitet, stabilitet och utveckling av våra BI-lösningar.
Huvudsakliga ansvarsområden
Tekniska arbetsuppgifter och ansvarsområden
Bygga och vidareutveckla datamodeller (semantic models)
Utveckla dashboards i Power BI
Säkerställa datakvalitet, KPI-logik och konsekvent uppföljning
Arbeta med DAX, Power Query/M, calculation groups och field parameters
Arbeta i Microsoft Fabric (Dataflows Gen2, enklare pipelines, modeller)
Hantera refresh-scheman, felövervakning och stabilitet
Förstå datalinjer från BigQuery och andra källor (t.ex. GA4, KVS)
Delta i utveckling av enklare ETL-flöden i Fabric (utan krav på full data engineering-kompetens)
Dokumentera modeller, dashboardlogik och datakällor
Följa gemensamma arbetssätt inom BI och Insights
Samarbete och arbetssätt
Samverka med Insights & Analytics och övriga interna beställare
Översätta verksamhetens behov till tydliga BI-lösningar
Stötta organisationen med visualisering och förståelse av KPI:er och insikter
Bidra till metodik, kvalitetssäkring och utveckling av BI-processer
Om dig
I den här rollen söker vi dig som har minst ett par års erfarenhet av BI-utveckling. Vi ser det som avgörande att du har:
Mycket god kompetens i Power BI (modellering, DAX, M)
Erfarenhet av Power BI Service och workspace-hantering
Förståelse för datamodellering i modern BI-arkitektur (stjärnmodell, dimensioner)
Grundläggande erfarenhet av Microsoft Fabric (Dataflows Gen2, enklare pipelines)
Erfarenhet av SQL
Mycket hög samarbetsförmåga och förmåga att översätta verksamhetens behov till BI-lösningar
Pedagogisk och trygg i dialog med olika delar av organisationen
God svenska och engelska
Vi ser det som meriterande om du även har:
Erfarenhet av BigQuery, APIer (integration och datahantering)
Erfarenhet av GA4/GTM data eller webbanalys
Erfarenhet av enklare ETL med Fabric Data Factory
Erfarenhet av Git/DevOps
Erfarenhet av Python
Intresse för prediktiva modeller
Som person ser vi att du är strukturerad och kvalitetsorienterad. Ditt prestigelösa och samarbetsorienterade sätt kommer att göra att du snabbt sätter dig in i jobbet och om du är van vid att arbeta självständigt och lösningsorienterat kommer du att känna igen dig i rollen.
För att trivas ser vi det som avgörande att du är trygg i att arbeta nära icke-tekniska team och har ett pedagogiskt och nyfiket förhållningssätt.
Låter det här intressant?
Om du tycker att det låter intressant och vill veta mer, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Anna Liljegren Rassing på mail till Anna.Liljegrenrassing@svenskfast.se
. Notera att alla ansökningar sker via annonsen av GDPR-skäl.
Vi ser fram emot att få din ansökan snarast då urvalet kommer att ske löpande. Start för tjänsten är enligt överenskommelse.
