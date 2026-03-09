BHV-sköterska till Vårdcentralen Stadsfjärden
2026-03-09
Information om arbetsplatsen
Vårdcentralen Stadsfjärden är en stor vårdcentral i Nyköpings attraktiva hamnkvarter och drivs i privat regi via Praktikertjänst.
Vår vision är "morgondagens primärvård redan idag" vilket innebär att vi utvecklar verksamheten kontinuerligt utifrån vårt uppdrag från Region Sörmland och vår listade befolkning.
På vårt BVC har vi cirka 1300 inskrivna barn i åldrarna 0-6 år. Vi arbetar i team och har nära samarbete med läkare på vårdcentralen. Arbetet utförs i enlighet med barnhälsovårdens basprogram och vi samverkar med Arnö familjecentral.
Som nyanställd hos oss får du en individuellt anpassad introduktion då vi värnar om att du ska känna dig väl omhändertagen. Vi arbetar även för att du ska ges möjlighet att lära känna både kollegor, verksamhet och arbetssätt på bästa möjliga sätt.
Idag arbetar tre BHV-sköterskor på vårt fina BVC. Vi behöver nu utöka med ytterligare kollega. Kan det vara dig vi söker?
Som BHV-sköterska hos oss får du ett omväxlande arbete där du följer barn och föräldrar från nyfödd till dess att skolhälsovården tar vid. Vi arbetar hälsofrämjande och preventivt enligt barnhälsovårdsprogrammet för barn 0-6 år.
Du blir en viktig del i att främja barnets hälsa, trygghet och utveckling. Du ger stöd till föräldrar i ett aktivt föräldraskap och främjar fysisk och psykisk hälsa. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat hembesök, teambesök, föräldragrupper samt samverkan med andra arbetsgrupper och aktörer.Kvalifikationer
Vi söker dig som är sjuksköterska med vidareutbildning till distriktssköterska eller barnsjuksköterska.
Du har körkort då det ingår resor i tjänsten.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom barnhälsovård.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är social, engagerad och ansvarsfull. Du är trygg i din profession och i att arbeta självständigt. Du är flexibel i ditt arbetssätt och har god förmåga att jobba i team då vårt arbete hela tiden är föränderligt och vi arbetar nära varandra. Du ser det som en självklarhet att ha ett professionellt arbetssätt och gott bemötande till dem du möter. Du ser dig själv som en aktiv och värdeskapande teammedlem.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet då vi är måna om att hitta en kollega som passar in i vårt team.
Övrig information
Heltid, tillsvidareanställning med provanställning 6 månader.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
