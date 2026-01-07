BHV-sjuksköterska/ Distriktssköterska till Kallinge vårdcentral
I Region Blekinge bidrar du till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Glädjen och tillfredställelsen i att invånare och patienter får högre livskvalitet är en stark kraft som gör det meningsfullt att gå till jobbet. Dessutom är Blekinge en pärla som boende- och livsmiljö. Därmed kan du både göra gott och leva gott. För att livet är viktigt.
Vår värdegrund vilar på tre ledstjärnor: engagemang, samarbete och kvalitet.
Vi har nu börjat det stora arbetet med att forma framtidens hälso- och sjukvård i Blekinge. Under en tio-års period kommer vi att bygga nya lokaler och utveckla arbetssätt och teknik för att kunna möta framtidens behov av vård och omsorg. Det är en spännande utvecklingsresa som du också kommer att få vara en del av.
Primärvården omfattar Region Blekinges vårdcentraler, ungdomsmottagningar och sårcentrum. Blekingebor som blir sjuka vänder sig direkt till vårdcentralerna och får tillgång till hälso- och sjukvård som inte kräver sjukhusresurser. Vården ges i länets samtliga städer, på flera mindre orter och ibland i hemmen. Vårt mål är att vara en modern öppenvård där lagarbete och patienternas behov står i centrum.
Kallinge vårdcentral ingår i Hälsoval och här är vi drygt 45 medarbetare i olika professioner som arbetar tillsammans för att möta våra ca 8000 listade patienter. Vi har även en filial i Bräkne-Hoby med c:a 3000 listade patienter. Vi har specialistsköterskemottagningar inom diabetes, astma/kol, seniormottagning och barnhälsovård. Vi erbjuder dig ett stimulerande och betydelsefullt arbete med många personliga möten och stort eget ansvar. Hos oss har du förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag, tillgång till gym och möjlighet till flexibel arbetstid.
Vårdcentralen är miljöcertifierad.
Om jobbet
Brinner du för primärvård? Då är du varmt välkommen till vårt härliga gäng. Nu går en av våra BHV-sjuksköterskor i pension och vi söker då en efterträdare till tjänsten.
Som BHV-sjuksköterska/distriktssköterska på vårdcentralen möter du allt från små barn till våra äldre medborgare. Arbetet med BHV är ca 45% av en heltids-tjänst, övrig tid ingår man i arbetet på vårdcentralen. Här förekommer arbetsuppgifter såsom mottagningsarbete, medicinska bedömningar, telefonrådgivning, omläggningar, triagering med mera. På Kallinge vårdcentral arbetar vi i två mindre team för att främja god arbetsmiljö, gott samarbete och kontinuitet för oss och våra listade patienter.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad distriktssköterska som har BHV erfarenhet från arbete på vårdcentral. Du har ett genuint intresse för att hjälpa människor och arbetar alltid med patienten i fokus.
Du är trygg i din yrkesroll och är en positiv kollega som bidrar till vårt goda arbetsklimat. Vidare har du god samarbetsförmåga, initiativförmåga och uppskattar ett högt tempo. Eftersom vi är måna om att hitta en kollega som kompletterar vårt team kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning (blankett 442.9). Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
