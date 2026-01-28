BHV sjuksköterska till Rissne BVC
En av våra kollegor går på föräldraledighet, det gör att det finns en möjlighet för dig att söka till oss! Vi söker dig som vill ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för barn och familjer, som är sjuksköterska med specialistutbildning i barn och ungdom eller distriktsvård och vill arbeta inom barnhälsovården.
Rissne BVC ligger i Sundbybergs stad och är enkelt att ta dig till både kommunalt och även smidigt att ta sig med bil. Det pågår även arbete med att tvärbanan ska gå till Rissne. Rissne är ett område under stor utveckling och flertalet bostäder byggs.
Rissne BVC är också en del av BHV Stockholm Norra där 15 BVC-mottagningar ingår. Detta möjliggör kunskapsutbyte mellan mottagningarna. BHV verksamheten som ingår i region Stockholm har även en vårdutvecklare knuten till samtliga mottagningar. Klustret arbetar aktivt för att fortsätta att driva barnhälsovården framåt genom förbättrings- och utvecklingsarbeten, exempelvis är BVC nu en del av den digitala plattformen, Alltid Öppet.
För oss på Rissne BVC är det en självklarhet att arbeta utifrån en helhetssyn på människan och vi strävar efter att ge våra familjer hög tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet.
Mottagnings område är multikulturellt och det bidrar till variation i arbetet. Rissne BVC arbetar även med det utökade hembesöksprogrammet till alla inkluderade i området. Det innebär bland annat att de familjerna erbjuds sex hembesök under barnets första 18 månader. Dessa besök görs tillsammans med en föräldraskapsstödjare från Sundbybergs stad för att kunna erbjuda familjerna ytterligare stöd och information.
Mottagningen har ett välfungerande och utvecklat samarbete med Sundbybergs stad. Förutom hembesöksprogrammet är Rissne även en del i Rissnes familjecentral tillsammans med öppnaförskola, kommunen och barnmorskemottagningar. Detta är något som tillsammans berikar BVC arbetet ytterligare och som vi värderar högt. Du kan läsa mer om oss på Rissne BVC
Vi erbjuder också våra medarbetare förmåner såsom flexibla arbetstider, friskvårdsersättning, fri öppen hälso- och sjukvård samt tjänstepension mm. Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområdeOm tjänsten
Som BVC sjuksköterska hos oss kommer du att erbjudas ett spännande arbete där du arbetare självständigt med också i team. I team tillsammans med dina BVC sjuksköterskekollegor, föräldraskapsstödjare, läkare och flera andra professioner. Du har ett eget ansvar, samtidigt som du har kollegor och andra professioner att samarbeta med.
Vi arbetar efter barnhälsovårdens hälsouppdrag som bland annat innebär besök vid nyckelåldrar, hembesök, vaccinationen och föräldragruppsverksamhet. Där barnet och familjens behov styr.
Vi arbetar med journalsystemet Take Care.
Du arbetar dagtid, inga röda dagar eller helger. Vi följer samverkansavtal och bedriver facklig samverkan med lokala representanter inom verksamheten.
Anställningsform:
Föräldravikariat, ,heltid, sysselsättning deltid kan diskuteras.
Tillträde enligt överenskommelse, önskvärt under maj månad 2026, preliminärt till april 2027 möjlighet till eventuell förlängning. Kvalifikationer
Du skall vara sjuksköterska med specialistutbildning i Barnsjukvård eller Distriktsvård.
Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.
Tidigare erfarenhet av arbete inom BHV är meriterande.Dina personliga egenskaper
Du är en person som gärna möter alla olika typer av människor och tycker att det berikar din vardag. Du är kommunikativ och lugn och har förmågan att planera sitt arbete så att det både passar dig och mottagningen bäst. Du brinner för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet och ser Rissne BVC som en plats du vill utforska mer av.
Övrig information
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
