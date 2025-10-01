Beyond Clinic söker erfaren injektionsbehandlare (Västerås)
BC Group AB / Sjuksköterskejobb / Västerås Visa alla sjuksköterskejobb i Västerås
2025-10-01
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos BC Group AB i Västerås
Vi söker en erfaren injektionsbehandlare till Beyond Clinic
Vill du vara en del av en premiumklinik i framkant inom estetisk medicin? Drivs du av kundservice i världsklass, avancerad estetik och vill växa tillsammans med ett visionärt team? Då kan du vara vår nästa injektionsbehandlare.
Om Beyond Clinic
Beyond Clinic är en estetisk klinik med hjärtat i Västerås, men med blicken mot framtiden. Vi är inte bara en klinik, vi är en upplevelse. Hos oss möts expertis, service och teknik på absolut högsta nivå. Vi är specialiserade på estetiska injektionsbehandlingar och avancerad hudvård med marknadens främsta teknologier. Med ett starkt team, en passion för skönhet och ett brinnande engagemang för resultat, bygger vi något som är större än en behandling, vi bygger ett varumärke att lita på. Vår filosofi är tydlig: Think beauty. Think Beyond. Vi arbetar med helhet, detaljer och skräddarsydda lösningar. Vi tror på långsiktighet, kvalitet och att alltid ligga steget före. Och vi söker dig som vill vara med och ta det steget tillsammans med oss.
Vem söker vi?
Vi söker en sjuksköterska, läkare eller tandläkare med gedigen erfarenhet av estetiska injektioner. Du är trygg i din roll och har arbetat inom den estetiska branschen tidigare, det här är inte en utbildningstjänst, utan en roll för dig som har grunderna färdiga och vill utvecklas vidare.
Du har:
Legitimation som sjuksköterska, tandläkare eller läkare.
Certifierad utbildning inom estetiska injektioner.
Erfarenhet av att arbeta självständigt med fillers, botox och andra injektionsbehandlingar.
Ett naturligt öga för estetik och ansiktsanatomi.
Starkt intresse för skönhet, estetik och branschen i stort.
Mycket god känsla för kundbemötande, service och förtroendeskapande relationer.
Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat, men också samarbeta nära med resten av teamet.
Extra plus om du har vana av att arbeta med försäljning, korsförsäljning eller att föreläsa/hålla konsultationer, men det viktigaste är din personlighet, drivkraft och passion för det du gör.
Tjänstens omfattning
Vi är öppna för både deltid och heltid, men ser gärna att du kan börja med deltid och trappa upp successivt. Du kommer att ha flexibilitet och möjlighet att påverka dina arbetstider. Tjänsten utgår från vår klinik i centrala Västerås.
Vad du får hos oss
En premiumarbetsplats med ett starkt och passionerat team.
Tillgång till avancerad teknik, starkt varumärke och utvecklingsmöjligheter.
En miljö där estetik möter entreprenörskap och nytänkande.
Chansen att vara med och forma en klinik i expansion, där du blir en viktig pusselbit i vår tillväxtresa.
En tydlig struktur, men också frihet att påverka och utvecklas i din roll.
Är det dig vi beskriver?
Vi letar inte bara efter en behandlare, vi letar efter rätt person. Någon som älskar det estetiska yrket, som vill växa, som har fingertoppskänsla både i mötet med människor och i det tekniska utförandet. Om du har läst hit och känner att det här är du, då vill vi verkligen träffa dig.
Ansökan
Skicka din ansökan med CV och gärna några rader om dig själv till till:leila@beyondclinic.se
Har du frågor? Tveka inte att höra av dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: leila@beyondclinic.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare BC Group AB
(org.nr 559329-3938)
Norra Källgatan 29 (visa karta
)
722 11 VÄSTERÅS Kontakt
Verksamhetschef
Leila Sarai leila@beyondclinic.se Jobbnummer
9536197