Bewi Packaging AB söker Kundtjänsmedarbetare till Vårgårda

AB Söder & Co Consulting / Butikssäljarjobb / Vårgårda2021-07-072021-07-07BEWI är en ledande internationell leverantör av förpackningskomponenter och isoleringslösningar. Vårt engagemang för hållbarhet är integrerat i hela värdekedjan, från produktion av råvaror och slutvaror till återvinning av begagnade produkter. Guidad av vår vision att skydda människor och varor för en bättre vardag leder vi förändringen mot en cirkulär ekonomi.Sedan starten 1980 på ön Frøya i centrala Norge har vårt engagemang för att skapa värde för våra kunder, samhället och våra ägare etablerat BEWI som en drivande marknadskraft genom att erbjuda hållbara lösningar på innovativa och effektiva sätt. För mer information kring företaget och våra produkter, besök www.bewi.com. Till Bewi Packaging i Vårgårda söker vi nu en kundtjänstmedarbetare. Som del av innesäljsavdelningen utgör du en viktig funktion där du är en primär kontaktperson för Bewi Packagings kunder. Till uppgifterna hör att administrera och registrera ordrar, hantera prognoser från kunder för att skapa ordrar, följa upp lagersaldon till kund samt att kalkylera priser. En viktig del i arbetet är även att bevaka leveranstider och följa upp de leveranslöften som givits till kunderna samt att sköta inköp och göra offerter. Du jobbar nära en eller ett par av utesäljarna och ni bygger ett tajt samarbete kring kundvård, prissättning och reklamationshantering. Du arbetar även i team med övriga på innesäljsavdelningen och ni hjälps åt och avlastar varandra inom gruppen.Placeringsort är Vårgårda, men du rapporterar till kundtjänstchefen som finns i Värnamo.För att lyckas i rollen som kundtjänstmedarbetare på Bewi behöver du ha ett stort intresse för problemlösning och försäljning. Vi ser också att du är serviceinriktad och tycker om att arbeta med många kontaktytor. Du har förmåga att förstå kundens behov och trivs bra i den dialogen. Du tar uppgiften på allvar och agerar professionellt för att hitta effektiva lösningar för våra kunder och för att stötta och underlätta för ditt team. Vi vill gärna att du tar en aktiv roll i att medverka till förbättring av processer och rutiner.Som person är du ödmjuk men bestämd. Du är lyhörd för kundens behov, men kan samtidigt styra dialogen när så krävs. Du är en utpräglad teamplayer och det är självklart för dig att hjälpa och stötta dina kollegor när så krävs. Vidare trivs du i högt tempo och när du får ha många bollar i luften samtidigt. Någon tidigare erfarenhet av själva produkten krävs inte. Du får lära dig allt om den vid introduktionen, som ges vid de tre produktionsenheter i koncernen under några dagar. Detta för att du ska få en kunskap om och förståelse för produkten och hela tillverkningskedjan.Vi arbetar med Visma Business och har du erfarenheter av det sedan tidigare är det givetvis meriterande, men inget krav.Däremot behöver du vara strukturerad och organiserad i ditt sätt att arbeta och ha en prestigelös inställning till arbetsuppgifter.Låter detta som något för dig? Läs mer och ansök på soderco.se. Under semesterveckorna 29-32 kommer vi inte att kalla till intervjuer eller finnas tillgängliga för frågor kring tjänsten. Under v. 28 och från den 16 augusti finns ansvarig rekryterare Jenny Lindquist på plats och då är du välkommen att höra av dig om du har frågor eller funderingar kring tjänsten eller processen som sådan.Välkommen med din ansökan!Söder & Co är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag. Vi har lång erfarenhet från branschen och vet hur viktigt det är med stark lokal förankring. Då vi är ett fullserviceföretag inom bemanningsbranschen hjälper vi våra kunder med kompetensförsörjning och flexibilitet i alla delar av bolaget. Våra samarbeten bygger på relationer grundade på långsiktighet, engagemang, enkelhet och förtroende.Söder & Co ska bidra till ett inkluderande samhälle där människor utmanas, har framtidstro och känner sig delaktiga. Utifrån kompetensprövning ger vi alla människor möjligheter på arbetsmarknaden och i samhället i stort, oavsett etnicitet, religiös övertygelse eller sexuell läggning. Hos oss gör människor skillnad.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-08-15AB Söder & Co Consulting5852449