Bevego söker en Regionchef till Region Mellan!
2025-08-25
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bevego Byggplåt & Ventilation AB i Västerås
, Eskilstuna
, Uppsala
, Södertälje
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Bevego är ett av Sveriges ledande grossistföretag inom byggplåt, ventilation och teknisk isolering. Vi söker nu en regionchef till Mellansverige. Som regionchef hos Bevego har du en nyckelroll där du får möjlighet att påverka, utveckla och skapa resultat tillsammans med engagerade medarbetare. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde enligt överenskommelse.
Vad du skall göra
Helhetsansvar för försäljning, personal och resultat i din region.
Leda och utveckla vår personal inom regionen tillsammans med platschefer.
Personalansvar för platschefer och utesäljare i din region, du är deras coach och strategiska partner.
Planerar och följer upp försäljningsaktiviteter i samverkan med affärsområdeschefer och platschefer.
Driver initiativ som stärker kundlojalitet, merförsäljning och långsiktiga relationer.
Säkerställer tydlig och effektiv kommunikation inom regionen, både internt till kollegor och externt till kunder.
Ansvarar för arbetsmiljöfrågor och skapar en trygg, inkluderande och motiverande arbetsplats.
Samverkar med andra regionchefer och har stöd från våra centrala funktioner i Alingsås.
Du ingår i Bevegos chefsgrupp och rapporterar till VD.
Vem är du
Har dokumenterad erfarenhet av ledarskap, gärna som chef över andra chefer.
Är en drivande, coachande och affärsorienterad ledare som trivs med att skapa resultat med och genom andra.
Har du branscherfarenhet inom plåt, ventilation eller teknisk isolering är det ett plus.
Är van att arbeta med eget budgetansvar och affärsutveckling. Du engagerar dig i regionens framgång, trivs med utmaningar och bidrar aktivt till nya affärsmöjligheter och utveckling av regionen.
Du trivs i mötet med andra människor, är tydligt orienterad till försäljning och drivs av att göra goda affärer där alla blir vinnare.
Har god kommunikativ förmåga och är skicklig på att bygga relationer.
Är självgående, flexibel och har ett starkt fokus på mål och resultat.
Vi ser det som meriterande om du har ett intresse för teknik och en vana att kalkylera på affärer, du förstår kundens behov och skapar lösningar som verkligen gör skillnad
B-körkort är ett krav.
Vart skall du utgår ifrån
Tjänsten är placerad på någon av våra filialer i Gävle, Falun eller annan ort i Mellansverige. Du kommer att ha ett nära samarbete med platschefer och utesäljare i regionen, samt med kollegor i andra delar av landet.
Vad erbjuder vi dig
En arbetsplats certifierad som Top Employer Sweden & Europe - sju år i rad.
Stöd från ett nätverk av kompetenta kollegor.
En kultur som genomsyras av hållbarhet, kvalitet och långsiktighet.
Dina ansökan
Urval och intervjuer sker löpande så skicka in in ansöka redan idag!
Upplysningar lämnas av VD Peter Hamberg på mail: peter.hamberg@bevego.se
Vilka är Bevego
Bevego Byggplåt & Ventilation AB är ett svenskt grossistföretag med ca 440 anställda och en omsättning på 2,18 miljarder kronor. Vi finns från Luleå i norr till Malmö i söder och är en del av Saint-Gobain Distribution Nordic AB.
Läs mer om oss på www.bevego.se. Varaktighet, arbetstid, etc.
