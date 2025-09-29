Bevakningskompaniet P 4 söker bevakningssoldater till Skövde
2025-09-29
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
Befattningen som bevakningssoldat är ett arbete som både är ansvarsfullt och omväxlande på ett kompani med gott kamratskap. Vill Du också jobba i en miljö där Du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? I Försvarsmakten gör alla våra medarbetare skillnad för Sverige varje dag.
Skövde garnison och Garnisonsenheten
Skövde Garnison är en av Sveriges största militära garnisoner med över 2000 medarbetare. Garnisonen består av ett flertal förband ur Försvarsmakten, alla med den huvudsakliga uppgiften att utbilda och utveckla krigsförband. Bredden av utbildningsverksamheten omfattar anfallsförband med stridsvagnar och stridsfordon, via understödjande förband som exempelvis artilleri-, lednings-, sjukvårds- och övriga logistikförband, till militära skolor med yrkesofficersutbildningar på olika nivåer samt staber för flera ledningsnivåer inom främst armén.
För ytterligare information om Garnisonsenheten vänligen besök Forsvarsmakten.se/Lediga jobb.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Bemanna FM bevakningscentral i Skövde samt hantera den tekniska övervakningen inom Skövde garnison
• Administration av CCTV, larm, besökshanterings- och passagesystem
• Övervaka larm och passagesystem, brandlarm och övrig teknisk bevakning
• Bistå insatschefer vid insatser
• Genomföra inpasseringskontroller
• Kunna ingå i Insatsberedd Skyddsstyrka (IBSS)
• Handha olika sambandssystem
Tjänstgöringen som insats- och bevakningssoldat kan vara både fysiskt och psykiskt krävande.Publiceringsdatum2025-09-29Kvalifikationer
• Svensk medborgare
• Genomförd och godkänd GMU alternativt tidigare godkänd värnplikt
• God fysisk status (fysiska tester och läkarkontroll kommer att genomföras)
• Körkort lägst klass B
• God förmåga att förstå och tala engelska
• Skyddsvaktsutbildad
• AK 5-utbildad
Meriterande
• Gruppchefsutbildad
• Insatschefsutbildad (C IBSS-kurs)
• Militärpolisutbildad
• Förarbevis på personterrängbil
• AK 5 C-utbildad
• Pistol 88-utbildad
• Närkampsutbildad
• IDV-utbildad
• Tidigare erfarenhet av bevakningstjänst och/eller liknande säkerhetsarbete inom eller utanför FörsvarsmaktenDina personliga egenskaper
Mycket stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och dina personliga egenskaper såsom t ex social kompetens.
Då Försvarsmakten arbetar aktivt med en jämnare könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökanden.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning. Provanställning om sex månader tillämpas
Sysselsättningsgrad: Heltid med rullande arbetsschema med dag, natt och helgtjänstgöring. Jourtjänstgöring kan också förekomma
Arbetsort: Skövde, resor till andra orter förekommer
Tillträde i januari 2026 eller enligt överenskommelse
Individuell lönesättning tillämpas
Den som bedöms lämplig för eventuell anställning kommer att kallas till fystester
Upplysningar om befattningen
Fanjunkare Björn Håkansson på tfn 0768-76 41 43
Fackliga företrädare
Britt Dahlman Försvarsförbundet, Niclas Sköld Officersförbundet och Crister Florin SEKO-F, samtliga nås via växeln 010-826 50 00
Välkommen med Din ansökan snarast, dock senast 2025-11-03. Då vi söker flera bevakningssoldater genomförs urvalsarbete under hela ansökningstiden och vi kan komma kalla till intervjuer och tester innan sista ansökningsdag.
Din ansökan bör innehålla CV samt personligt brev med referenser där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Ansökan ska även innehålla militära vitsord och intyg på genomförda utbildningar (militärt och civilt) samt kopia på körkort och skyddsvaktsbevis.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Skaraborgs regemente, P 4 har verksamhet från Älvdalen i norr till Remmene i söder. Ledningen sitter i Skövde där huvuddelen av värnpliktsutbildningen sker. Regementets uppgift är att rekrytera och utbilda värnpliktiga och personal till två pansarbataljoner, ett tungtransportkompani och ett brigadspaningskompani. P 4 ansvarar också för en brigadstab som vid kris och krig ska leda stora delar av arméns förband.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/p4
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, på hemmaplan såväl som runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
