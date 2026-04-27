Betonghåltagare till OKG Oskarshamn sökes
2026-04-27
Mario Betonghåltagning AB söker förstärkning!
Vi växer och söker nu erfarna betonghåltagare för arbete på OKG (kärnkraftverket i Oskarshamn).
Detta är inget vanligt bygge - det kräver ansvar, noggrannhet och rätt inställning.
Om jobbet:
Arbetet består av:
Kärnborrning i betong (flera dimensioner)
Väggsågning och lättare rivning
Arbete i tekniskt krävande miljö
Projekt inom industri och kärnkraftPubliceringsdatum2026-04-27Kvalifikationer
Erfarenhet av betonghåltagning (krav)
Kan arbeta självständigt och i team
Ansvarsfull och noggrann
God fysik
Svenska eller engelska
Svenskt personnummer - krav för arbete på OKG
Måste kunna genomgå och bli godkänd i drog- och alkoholtester
Utdrag ur belastningsregistret utan anmärkningar (krav för säkerhetsprövning)
Meriterande (ej krav):
Erfarenhet från kärnkraftverk eller liknande högsäkerhetsmiljö
Tidigare arbete på OKG
Säkerhetsutbildningar (SSG, kärnkraftstillträde)
Körkort B
Vi erbjuder:
Stabilt jobb i växande företag
Konkurrenskraftig lön enligt erfarenhet
Möjlighet till långsiktigt samarbete
Resa och boende kan diskuteras
Viktigt att veta:
Arbete på OKG innebär:
Säkerhetsprövning
Drog- och alkoholtester
Strikta säkerhetsrutiner och reglerSå ansöker du
Skicka CV samt kort info om dig själv och erfarenhet till:info@mariobetonghaltagning.se
Vill du jobba i ett litet men effektivt team som levererar på riktigt - hör av dig.
Sista dag att ansöka är 2026-10-01
CV och Personligt brev på mejl
E-post: info@mariobetonghaltagning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mario Betonghåltagning AB
(org.nr 559443-4499), https://www.mariobetonghaltagning.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OKG Oskarshamn Kontakt
Mario Brezovec info@mariobetonghaltagning.se 0708825022 Jobbnummer
9876234