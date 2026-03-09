Betonghåltagare till Kiruna, Gällivare och Umeå
Till snabbväxande bemanning och rekryteringsbolaget N Kraft Bemanning söker vi dig som är driven, passionerad och vill arbeta med Sveriges främsta bygg- och entreprenadföretag!
Arbetsbeskrivning: Vi söker en erfaren betonghåltagare för att utföra precisionshåltagning i olika typer av material, såsom betong, tegel och sten. Som betonghåltagare kommer du att arbeta enligt ritningar och specifikationer för att säkerställa korrekt placering och dimensioner på hålen. Din roll innefattar även användning av olika typer av maskiner och verktyg för att utföra arbetet effektivt och säkert. Du förväntas följa företagets säkerhetsföreskrifter för att minimera risker och olyckor på arbetsplatsen, samt samarbeta med övriga teammedlemmar för att säkerställa en smidig och effektiv arbetsprocess.

Kvalifikationer
Erfarenhet av betonghåltagning inom bygg- eller anläggningsbranschen är ett krav.
God förståelse för olika material och deras egenskaper.
Förmåga att läsa och tolka ritningar och specifikationer.
Säkerhetsmedvetenhet och förmåga att följa säkerhetsföreskrifter.
Flexibilitet och förmåga att anpassa sig till olika arbetsmiljöer och projekt.
Arbetstider: Måndag till torsdag.
Placeringsorter: Kiruna, Gällivare och Umeå.
Förmåner:
Konkurrenskraftig lön och villkor (kollektivavtal).
Projekt bland ledande aktörer.
Varierande arbetsuppgifter.
Stabil och långsiktig anställning.
Möjlighet att arbeta med spännande projekt i Norrbotten.

Övrig information
Anställningsomfattning: Heltid.
Kontakt & Ansökan: Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringsansvarig: Carl-David Almqvist, på carl-david@nkraft.se
eller ring 0730-594612.
Vi genomför löpande urval och uppmuntrar dig att skicka in din ansökan så snart som möjligt för att säkerställa din medverkan i urvalsprocessen. Vi ser fram emot din ansökan.
