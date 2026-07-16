Betongarbetare till växande kund i Strängnäs
Uniflex AB / Betongarbetarjobb / Strängnäs Visa alla betongarbetarjobb i Strängnäs
2026-07-16
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Om tjänsten Vi söker nu betongarbetare till vår växande kund i Strängnäs. Du blir en viktig del i ett team som arbetar med gjutning, armering och formsättning. Tjänsten är på heltid. Arbetstiderna är cirka 07:00–16:00, med möjlighet till justering utifrån kundens behov.
Arbetsuppgifter Som betongarbetare kommer du bland annat att arbeta med:
Formsättning, armering och gjutning
Ritningsläsning och arbete enligt tekniska specifikationer
Kvalitetskontroll och efterbearbetning
Vem är du? Vi söker dig som har erfarenhet av betong- eller byggarbete och som trivs i en praktisk och tempofylld arbetsmiljö. Du är noggrann, yrkesskicklig och har god samarbetsförmåga.
Erfarenhet av betonggjutning, armering eller motsvarande byggarbete
Förmåga att läsa enkla ritningar och anvisningar
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Meriterande
Traverskort
Tidigare erfarenhet av betongarbete, gärna inom prefab
Erfarenhet av ritningsläsning
Arbetstid och start Tjänsten är heltid med arbetstider ca 07:00-16:00 som kan variera beroende på projekt. Start enligt överenskommelse och beroende på projektets behov.
Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats. Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom bygg, industri, produktion och logistik. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten matchar vi dagligen medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7767488-2104105". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Fristadstorget 10 (visa karta
)
632 18 ESKILSTUNA Kontakt
Amanda Virta amanda.virta@uniflex.se +46709434594 Jobbnummer
10004717