Betongarbetare till vår kund i Kalmarsundsregionen
NearYou Sverige AB / Betongarbetarjobb / Kalmar Visa alla betongarbetarjobb i Kalmar
2025-09-15
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Kalmar
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
, Mönsterås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-15Om företaget
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör.
Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Tjänstebeskrivning
Nu söker vår kund i Kalmarsundsregionen en betongarbetare.
I din roll som betongarbetare kommer du utifrån ritning att arbeta med formsättning, armering och gjutning av betongväggar.
Arbetet utförs i mindre team och en del arbetsmoment är fysiskt tunga.
Tjänsten är ett konsultuppdrag med start omgående. Du blir anställd av oss på NearYou och uthyrd till vår kund.
Vi erbjuder dig en heltidstjänst där arbetet är förlagt till vardagar dagtid.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som betongarbetare ser vi att du har praktisk erfarenhet, med fördel inom bygg och erfarenhet av ritningsläsning.
Du är allmänt händig och är inte rädd för att hugga i när det behövs.
Du har en god samarbetsförmåga och har inga problem med att hjälpa och stötta kollegor vid behov. Du är noggrann, ansvarstagande och värderar en god arbetsprestation.
Tidigare erfarenhet från betongindustrin är det meriterande.
Har du truck och traverskort är det också meriterande.
Vidare krävs det att du har god förmåga att ta till dig instruktioner på svenska muntligt och i skriftlig form.
B körkort är ett krav.
Låter detta intressant?
Har du frågor, så tveka inte att kontakta konsultchef Anna Svensson 072-5800499 eller anna.svensson@nearyou.se
.
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast eller senast söndagen den 5 Oktober.
Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan redan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9397". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), http://www.nearyou.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NearYou Service AB Kontakt
Anna Svensson anna.svensson@nearyou.se Jobbnummer
9508370