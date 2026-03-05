Betongarbetare till uppdrag i Västerås
Vi söker nu en engagerad och erfaren betongarbetare till vår kund i västerås. I rollen arbetar du med gjutning, armering och efterbehandling av betongkonstruktioner i både nyproduktion och underhållsprojekt. Du blir en del av ett sammansvetsat team där kvalitet, säkerhet och effektivitet är i fokus.
Arbetsuppgifter består av
Förbereda form- och gjutytor samt montera och fästa armering enligt ritningar och instruktioner.
Utföra gjutning och vibrering av betong samt säkerställa att gjutningsrutiner följs.
Betongbearbetning och efterbehandling inklusive ytslipning, avjämning och fogarbeten.
Deltaga i uppmärkning och kontroll av mått mot ritning.
Samarbeta med kollegor för att planera arbetsmoment och säkerställa ett smidigt arbetsflöde.
Ansvara för verktyg och utrustning samt rapportera behov av material och underhåll.
Följa företagets säkerhets- och miljörutiner samt aktivt bidra i det förebyggande säkerhetsarbetet.
Kvalifikationer och erfarenhet
Erfarenhet av betongarbete, armering och gjutning från bygg- eller industrimiljö är meriterande.
Grundläggande byggteknisk förståelse och förmåga att läsa ritningar och arbetsanvisningar.
God fysisk förmåga då arbetet innebär tunga moment och perioder med stående arbete.
Meriterande med utbildning inom bygg- eller anläggningsprogrammet eller motsvarande praktisk erfarenhet.
Du har B-körkort samt behärskar svenska i tal och skrift
Vi söker dig som är noggrann, ansvarsfull och lösningsorienterad. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, tar egna initiativ och bidrar till en positiv arbetsmiljö. Du sätter kvalitet och säkerhet i första hand och har en god samarbetsförmåga.
Anställningsvillkor
Heltid, visstidsanställning 6 månader.
Arbetstider, dagtid måndag-fredag
Vi erbjuder kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar enligt företagets policy.
Det vi erbjuder
En stabil arbetsplats med fokus på säkerhet, kvalitet och kompetensutveckling.
Möjlighet till vidareutbildning och certifieringar inom yrket.
God gemenskap i ett erfaret team och tydliga karriärvägar inom företaget.
Är du intresserad eller har frågor om tjänsten? Skicka din ansökan med CV och personligt brev via vår hemsida eller kontakta rekryteringsansvarig för mer information. Vi hanterar ansökningar löpande och ser fram emot din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
