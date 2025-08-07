Betongarbetare till Uddevalla-området sökes omgående
Ikett söker nu betongarbetare till kund i närheten av Uddevalla.Om tjänsten
Arbetet innebär tillverkning av bland annat plattbärlag och balkonger. Du kommer i huvudsak att vara delaktig i formning, armering och gjutning utifrån ritningar. Att arbeta som betongarbetare är ett fysiskt arbete som kräver god fysik.Profil
Vi söker dig som gillar att jobba med kroppen. Du trivs att jobba både självständigt och i samarbete med kollegor. Erfarenhet av prefabtillverkning är meriterande men inget krav.Kvalifikationer
• Erfarenhet av praktiskt arbete.
• Fysiskt stark.
• B-körkort och bil, det går ingen kollektivtrafik till fabriken.
• Behärskar svenska i både tal och skrift.
Meriterande:
• Erfarenhet av prefabtillverkning.
• Van vid att läsa och förstå ritningar.
• Truck och travers.
Arbetstider: Dagtid
Startdatum: Omgående
Uppdragets längd: Löpande
Uppdraget är en inhyrning via Ikett under 6 månader och därefter finns det goda förutsättningar för en anställning hos kund.
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Ersättning
Fast lön
